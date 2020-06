VIDEO: Un policía dispara con una pistola táser al padre del rapero Wretch 32 en su casa de Londres

El rapero y compositor británico Jermaine Scott Sinclair, más conocido como Wretch 32, ha compartido esta semana un vídeo que recoge el momento en el que la Policía dispara con una pistola táser a su padre de 62 años, Millard Scott, en su residencia en Londres (Reino Unido), mientras los agentes llevaban a cabo un arresto.

"Así es como la Policía piensa que pueden tratar a un hombre negro de 62 años", escribió el cantante en su publicación.

En el video, captado por una cámara corporal con fecha del 21 de abril, se puede ver a los oficiales entrando en la propiedad, al tiempo que se oye la voz de una mujer diciendo que no se está resistiendo al arresto. "No me toques, distanciamiento social, por favor, no me toques", señala.

Segundos después, uno de los uniformados grita a todos que no se muevan y dispara su pistola táser, momento en que Millard se desploma por una escalera.

En una entrevista con ITV News, Millard dijo que cree haber sido "señalado" por el color de su piel y que, posiblemente, esto no habría pasado si los agentes hubiesen visto a un hombre blanco. "Tengo suerte de estar vivo", comentó.

Por su parte, Jermaine dijo que creció en una casa con un padre y un tío a quienes vio "luchar contra la brutalidad policial". "Tengo 35 años ahora y tengo la misma conversación con mis hijos que mi padre y mi abuelo tuvieron conmigo. Eso significa que no hubo progreso", se lamenta.

Por su parte, la institución policial negó cualquier motivación racial en el incidente y explicó en un comunicado que los oficiales acudieron a una dirección en el norte de Londres para llevar a cabo un operativo relacionado con drogas y actos de violencia en el distrito de Haringey, recoge Ladbible.

"Cuando los agentes entraron en las instalaciones, un hombre bajó las escaleras y comenzó de repente a moverse hacia un oficial. Se le ordenó que se quedara donde estaba, pero siguió en dirección a los policías que, después de varias advertencias, dispararon con una táser", señalan en la declaración. Millard "no fue arrestado", pero tuvo que ser trasladado en una ambulancia para recibir atención médica y poco después fue dado de alta.

Según los informes, el suceso fue revisado por una institución independiente que no encontró señales de mala conducta. "Este incidente ha sido revisado a fondo por nuestro departamento de normas profesionales y no se ha identificado ninguna conducta indebida. Continuamos hablando con la familia sobre sus inquietudes", subrayan.