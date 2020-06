Un delincuente en una moto arrastra a una mujer con su cabello enredado en la llanta trasera (VIDEO)

Una mujer fue agredida en la provincia de Buenos Aires (Argentina) cuando un delincuente a bordo de una moto la asaltó en la calle. El incidente ocurrió este lunes y fue grabado por las cámaras de seguridad del vecindario ubicado en la localidad de Loma Hermosa, informan medios locales.

La víctima, identificada como Celia Chaparro, de 46 años, sufrió varias heridas y fue trasladada al Hospital Bocalandro. Según las imágenes, la mujer regresaba a su casa después de realizar algunas compras y fue sorprendida en la calle por el malhechor.

⚠️Detuvieron a “Pochi”, el motochorro que arrastró a la vecina con su moto en Loma Hermosa⚠️El joven, de 23 años, fue aprehendido a cinco cuadras del lugar donde asaltó a la mujer.🔗https://t.co/jyzUWBhH5Epic.twitter.com/sMu6HMjWhV — El1 Digital (@el1digital) June 10, 2020

"Me pidió que le diera todo, no sé si me empuja o me caí. Tenía mi carterita de mano en un brazo y la bolsa [de compras] en la otra. Se ve que cuando aceleró y giró me agarró el pelo", declaró la mujer a Canal 13. Asimismo, comentó que el hombre le dio "patadas en la cabeza" porque asumía que ella no se quería soltar de la moto.

Mientras forcejeaba con el ladrón, los pobladores se dieron cuenta del conflicto y salieron para ayudarla. "Lo que pensaba en ese momento es que [el asaltante] no tenía un arma porque si no, me mataba. Él estaba enloquecido y se quería ir", afirmó la víctima tras valorar el rescate de sus vecinos.

En ese momento, el delincuente abandonó la moto y huyó del lugar. Sin embargo, este martes las autoridades lograron arrestarlo y confirmaron que se trata de un joven de 23 años, identificado como Gonzalo Federico "Pochi" Sandoval.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad