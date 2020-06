Melania Trump tardó en mudarse a la Casa Blanca para renegociar con su marido el acuerdo prenupcial

Mary Jordan, periodista del Washington Post, sostiene que la primera dama de EE.UU. pasó algunos meses en su apartamento en Nueva York antes de decidirse a llegar a la residencia presidencial, la Casa Blanca, tras el inicio del mandato de su marido, y que procedió de tal forma para renegociar con él su acuerdo prenupcial, aunque en aquel momento afirmó quedarse en su anterior vivienda para no interrumpir el año escolar de su hijo Barron, recoge el medio.

Según los testimonios de varias personas que han trabajado con Melania Trump, recogidos en un nuevo libro de Jordan, la esposa del presidente usó ese tiempo como una ventaja en el proceso de determinar nuevas condiciones del acuerdo, que anteriormente no había sido "increiblemente generoso".

Jordan también afirma que varios compañeros de Donald Trump y por lo menos uno de sus hijos exhortaron a Melania a mudarse lo antes posible. En cualquier caso, fue ella quien más apoyó desde un comienzo la idea de su esposo de lanzarse en las elecciones presidenciales, y la periodista le describe como "una compañera alentadora".

Melania Trump, nacida en Eslovenia, es la primera esposa de origen extranjero de un presidente estadounidense desde que Louisa Adams –una londinense– fuera primera dama de EE.UU. a comienzos del siglo XIX.

Jordan recuenta la historia de su camino hacia la Casa Blanca en su libro 'The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump' (o 'El arte de su acuerdo: la historia no contada de Melania Trump').