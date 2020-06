John Bolton describe a Trump en su nuevo libro como un "adicto al caos" que gobierna por "cálculo" electoral

Cada decisión que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tomado en el cargo ha estado "impulsada por cálculos de reelección". Así lo afirma el exasesor de seguridad nacional de EE.UU., John Bolton, en su nuevo libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'), en el que recuerda el año y medio que trabajó para el mandatario.

Según un comunicado publicado este viernes por la editorial Simon & Schuster, Bolton confiesa en su libro —que saldrá a la venta el próximo 23 de junio— que le resulta difícil "identificar cualquier decisión importante" del presidente durante su mandato "que no haya sido impulsada por cálculos de reelección".

Tanto es así, que el exasesor, despedido el pasado mes de septiembre, describe a Trump como un "presidente para el que ser reelegido era lo único que importaba, incluso si eso significaba poner en peligro o debilitar a la nación", recoge el comunicado.

"Adicto al caos"

Bolton, una de las figuras más controvertidas en la política exterior estadounidense, argumenta también que la Cámara de Representantes se centró demasiado en el caso de la presión de Trump sobre Ucrania en su investigación del año pasado. En realidad, "transgresiones parecidas a Ucrania existieron en toda la gama" de la política exterior de Trump, y Bolton "documenta exactamente cuáles fueron", así como los intentos de él y de otros miembros de la Administración "de alertar sobre ellas", detalla Simon & Schuster.

En definitiva, el autor "muestra a un presidente adicto al caos, que abrazó a nuestros enemigos y rechazó a nuestros amigos, y que sospechaba profundamente de su propio Gobierno", señala la editorial.

