"No puedo respirar": Revelan un video del arresto de un afroamericano en 2019 que murió tras ser inmovilizado

El capitán del Departamento de Policía asegura que "no hay indicios de irregularidades" en la detención del hombre.

El video de un arresto practicado el año pasado y que ha sido publicado esta semana por el Departamento de Policía de Oklahoma (EE.UU.), muestra al sospechoso diciendo "no puedo respirar", mientras es inmovilizado en el suelo por varios agentes de policía, uno de los cuales que le responde: "no me importa". El detenido fue después trasladado a un hospital, donde falleció.

En el video, captado por una cámara corporal de uno de los policías, con fecha del 20 de mayo de 2019, se puede ver a tres oficiales deteniendo a Derrick Scott, de 42 años, que repite en varias ocasiones que no puede respirar y necesita su medicación.

Scott, fue declarado muerto en un hospital local una hora después. Según el informe de la autopsia, obtenida por NBC News detalla la causa de muerte por pulmón colapsado.

El capitán Larry Withrow explicó este martes en una conferencia de prensa que los oficiales hicieron frente al hombre después de recibir informes de que alguien blandía un arma de fuego por las calles. Los uniformados persiguieron al sospechoso, que intentaba huir, antes de ser derribado. Durante el arresto encontraron una pistola cargada en uno de sus bolsillos.

Witheow aseguró que, después de realizar las investigaciones pertinentes, no se han encontrado "indicios de irregularidades" por parte de los oficiales.

La familia del fallecido exigió al Departamento de Policía que publicara el video del arresto, a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis el pasado 25 de mayo.