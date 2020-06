Un cohete Electron pone en órbita tres satélites de inteligencia de EE.UU.

Un cohete Electron de la empresa estadounidense Rocket Lab ha puesto en órbita tres satélites de inteligencia de EE.UU. tras despegar este sábado desde la península Mahia, en Nueva Zelanda.

La 12.ª misión de la compañía privada espacial Rocket Lab, bautizada con el nombre 'Don't Stop Me Now' ('No me pares ahora'), estaba prevista para el pasado 30 de marzo, pero fue aplazada debido al brote de coronavirus.

Además de los tres satélites de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), una de las agencias de inteligencia de EE.UU., el cohete ha puesto en órbita el satélite ANDESITE, desarrollado por estudiantes de la Universidad de Boston para estudiar el campo magnético terrestre y la meteorología del espacio; y el satélite de la Universidad de Nueva Gales del Sur y del gobierno de Australia M2 Pathfinder, que probará arquitectura de comunicaciones y otras tecnologías que ayudarán a conocer las capacidades espaciales del país oceánico en el futuro.