¿Quién se llevó todos los rollos?: trazan el perfil del cliente compulsivo de papel higiénico en la pandemia

La repentina propagación del coronavirus en marzo desató el pánico y las compras masivas por temor a una escasez del suministro durante la cuarentena. Los artículos 'imprescindibles' variaban según el país, pero una constante fue fija en todo el mundo: el papel higiénico.

Durante la primavera, los rollos de papel de váter se convirtieron inesperadamente en el bien más preciado a escala mundial. La demanda fue tan alta, que en algunos países los supermercados se vieron obligados a racionar su venta, situación que incluso provocó varios incidentes entre compradores, dispuestos a llegar a las manos por conseguirlo. Sin embargo, mientras unos vaciaban las estanterías, otros parecían ajenos a la necesidad de abastecerse de este producto higiénico.

Pese a la relevancia que para las autoridades tiene el problema de las compras en momentos de pánico, apenas hay estudios empíricos sobre los fundamentos psicológicos del acaparamiento de papel higiénico. Por esa razón, un equipo de investigadores de Suiza y de Alemania decidió llevar a cabo su propio estudio, con el objetivo de comprobar qué rasgos de personalidad se asocian con este comportamiento.

Entre el 23 y el 29 de marzo, investigadores encuestaron on line a 1.029 personas de 35 países. Los participantes informaron sobre su edad y sexo, sobre su comportamiento durante la cuarentena, el nivel de amenaza percibida ante el coronavirus y el consumo de papel higiénico en las últimas semanas. También tuvieron que completar un breve cuestionario denominado HEXACO que clasifica seis dominios principales de la personalidad: honestidad, emocionalidad, extroversión, cordialidad, escrupulosidad y apertura a la experiencia.

Como era de esperar, los resultados de la investigación, que ha sido publicada este viernes en la revista PLOS ONE, mostraron que la sensación de amenaza fue el factor más relacionado con el acopio de papel higiénico. En otras palabras, quienes se sentían más amenazados debido a la pandemia eran más propensos a acumular papel higiénico durante el confinamiento.

Una de las explicaciones para entender este fenómeno apunta a la intensificación de la aprensión en momentos de propagación de una enfermedad, de tal forma que papel higiénico se convierte en un símbolo que refuerza la sensación de seguridad frente a la amenaza. No obstante, existen muchas otras teorías sobre las posibles razones de los cambios en el comportamiento de las personas durante la pandemia, tanto del campo de la psicología, como de la economía.

Entre otros factores de la personalidad de quienes arramplan con el papel higiénico en los supermercados figuran la emocionalidad (tendencia a preocuparse mucho y sentir ansiedad) y la escrupulosidad (tendencia a ser excepcionalmente prudente y bien organizado). Sorprendentemente, los investigadores no no encontraron una correlación entre el acaparamiento de rollos y la honestidad (tendencia a tener un alto sentido de la justicia y de la sinceridad), lo que sugiere que no estaba relacionado con el egoísmo.

Otros datos muestran que las personas de mayor edad almacenaron más papel higiénico que las jóvenes, y que también lo hicieron más los estadounidenses que los europeos.

No obstante, los autores del estudio señalan que las variables examinadas explican solo "hasta el 12 % de la variabilidad en el consumo de papel higiénico". En este sentido, admiten que algunas explicaciones psicológicas del acaparamiento pueden no haberse tenido en cuenta.

