American Express obtiene licencia para operar en China pese a las tensiones entre Pekín y Washington

La empresa estadounidense de servicios financieros, American Express, ha recibido la autorización del Banco Central de China para realizar operaciones en el país asiático, pese a las tensiones que enfrentan al gigante asiático con Estados Unidos, informa Reuters.

De esta forma, American Express se convertirá en la primera compañía extranjera de tarjetas de crédito que opera en China. En el gigante asiático todas las tarjetas de crédito son gestionadas por compañías locales.

El Banco Popular de China ha anunciado a través de un comunicado que ha aprobado la licencia para Express (Hangzhou) Technology Services Co., una empresa conjunta entre American Express y LianLian DigiTech Co Ltd. Asimismo, ha destacado que este opaso refleja la continua apertura de industria financiera de China.

American Express ha subrayado que espera comenzar con el procesamiento de transacciones a finales de este año. "Esta aprobación representa un importante paso adelante en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y es un momento histórico, no solo para American Express, sino también para el continuo crecimiento y desarrollo de la industria de pagos en China continental", ha destacado Stephen J. Squeri, presidente y director ejecutivo de American Express.