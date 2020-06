Al ministro de Exteriores alemán no le sorprende que EE.UU. no acuerde la supuesta retirada de tropas porque "no se ha consensuado ni en Washington"

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha comentado durante un programa de la cadena ZDF las informaciones que indican que Washington planearía retirar 9.500 de sus 34.500 soldados presentes en territorio alemán. Este alto funcionario germano ha destacado que "la decisión no fue consensuada al 100 % dentro del Gobierno de EE.UU.", por eso "no sorprende" que no haya acordado la iniciativa con Berlín. Cuando le han preguntado sobre el trato bilateral entre Alemania y EE.UU., Maas ha reconocido que la relación entre esos dos países es "complicada".