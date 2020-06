Joven consigue grabar cómo policías catalanes lo tachan de "negro de mierda" y "mono" en una agresión racista

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (España) ha abierto diligencias contra seis agentes de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica) por una presunta agresión xenófoba contra un joven de raza negra, que logró grabar el episodio en un documento de audio.

La grabación, difundida por la asociación SOS Racismo, contiene graves amenazas e insultos explícitos, y según ha explicado la entidad en un comunicado, corresponde a unos hechos que tuvieron lugar en enero del 2019 en la localidad de Sant Feliu Sasserra, en la comarca catalana del Bages, durante una intervención policial en un desahucio.

El cas que s’explica aquí no és només conseqüència de la ideologia racista d’un grup d’agents del cos de @mossos, sinó que ve determinat pel context de manca de mecanismes de control, impunitat, racisme i corporativisme policial en què els agents treballen. pic.twitter.com/fhzSlHo0Ph — Sos Racisme Cat (@SOSRacis) June 15, 2020

El documento sonoro hecho público este lunes permite escuchar cómo los supuestos agentes increpan repetidamente al joven con frases como "Tú eres un mono" o "Negro de mierda", mientras le amenazan con golpearle. También se escuchan gritos y súplicas por parte del denunciante, que pide repetidamente que cesen en sus agresiones. "Dejadme en paz, que soy humano como vosotros", llega a decir a los agentes.

En un video posterior, el joven de 21 años, llamado Wubi, explica su experiencia y asegura haber quedado "marcado para toda la vida". "Tuve suerte y fui listo y pude registrar en un audio cómo me humillaron, me insultaron y me pegaron", cuenta Wubi, que sin embargo no quiere dar "ni explicaciones ni detalles" del episodio "porque ya está en manos de un juzgado".

#COMUNICATLa brutalitat, normalització i impunitat del #RacismePolicial, relat d’un cas.El cap dels @mossos, Eduard Sallent, ha admès recentment que existeix un “biaix ètnic” en el camp de les identificacions policial. Entendre i normalitzar el racisme policial i...*Fil pic.twitter.com/HFMxbZjAZN — Sos Racisme Cat (@SOSRacis) June 15, 2020

Los agentes implicados en la agresión siguen en activo a la espera de la resolución judicial del caso, y serán investigados por un presunto delito de lesiones y otro contra la integridad moral.