VIDEO: Un hombre negro rescata a un manifestante blanco herido de una multitud, cargando con él sobre sus hombros

Patrick Hutchinson —abuelo y entrenador personal— ha sido calificado por los medios británicos como un "héroe" después de que sacara sobre sus hombros a un manifestante blanco herido, quien se cree que era miembro de un grupo violento de extrema derecha, alejándolo de una multitud enojada donde su vida corría peligro.

La imagen de un hombre negro cargando con uno blanco recorrió los medios que compararon las acciones de Hutchinson con una llamada a la unidad y la paz en medio de protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía.

El suceso se registró en Londres (Reino Unido) este 13 de junio, cuando se cree que un grupo de extrema derecha empezó un altercado, atacando a los manifestantes de la marcha Black Lives Matter (BLM) y a los policías en el centro de la ciudad.

"Hemos salvado una vida hoy. No es negros contra blancos, es todo el mundo contra los racistas", escribió Hutchinson en su cuenta de Instagram.

En una entrevista a The Channel 4 News, Patrick Hutchinson, que reside en el distrito londinense de Wimbledon, explicó que no se considera un héroe y añadió que no actuó solo, sino con sus amigos.

"Su vida corría peligro, así que lo puse sobre mis hombros y comencé a marchar hacia la Policía con él mientras todos los muchachos me rodeaban y me protegían a mí", recuerda.

"Fue espantoso. Pero no lo piensas en ese momento, haces lo que tienes que hacer", aseveró Hutchinson, al admitir que "realmente podía sentir golpes" mientras estaba cargando con el herido.

"Quiero igualdad para todos nosotros"

Al explicar por qué ayudó a una persona, que supuestamente era de los que se enfrentaban a los manifestantes de BLM, el entrevistado señaló que es vital que las personas intervengan para detener la violencia.

"Si los otros tres policías que estaban de pie cuando George Floyd fue asesinado hubieran pensado en intervenir y evitar que su colega hiciera lo que él estaba haciendo, George estaría vivo hoy", declaró.

"Solo quiero igualdad, igualdad para todos nosotros. De momento, la balanza está injustamente equilibrada y quiero que las cosas sean justas para mis hijos y mis nietos", añadió.

Se cree que el individuo herido se separó de su grupo de extrema derecha y fue atacado durante enfrentamientos cerca del Royal Festival Hall. Los medios británicos se han dirigido al público para identificarlo.

Durante la protesta de ese día, la Policía metropolitana efectuó 113 arrestos y 23 agentes resultaron heridos en los altercados con los representantes de la extrema derecha.