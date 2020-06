Reportan el secuestro de un militar de alto rango en México mientras viajaba en automóvil

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad ni han ofrecido más información al respecto.

Un militar de alto rango del Ejército mexicano fue secuestrado el sábado pasado, cuando viajaba en automóvil, en el estado de Puebla.

Los hechos habrían ocurrido el 13 de junio, alrededor de las 16:20 horas, cuando el militar viajaba en un automóvil Audi A3 color blanco, en la carretera de Cuautla-Izúcar de Matamoros, a la altura de la comunidad de Tepexco, considerada una de las zonas de mayor inseguridad entre los estados de Morelos y Puebla, ubicados cerca de la capital mexicana.

Hasta el momento, existen varias versiones difundidas en medios que resultan contradictorias sobre la identidad del militar secuestrado. Una señala que se trata de un teniente coronel y otra que se trata de un general brigadier. Ambas coinciden en que el militar sería un alto mando del Heroico Colegio Militar, quien se dirigía al poblado de Izúcar de Matamoros para visitar a su familia.

La Fiscalía General del Estado de Puebla fue la primera autoridad en conocer del caso e inició las investigaciones correspondientes. Versiones extraoficiales, no confirmadas, difundidas en medios locales, aseguran que los secuestradores ya habrían contactado a la familia del militar para solicitar rescate.

Hasta el momento, el Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional se han negado a informar sobre lo sucedido, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será el martes cuando se den a conocer los pormenores del caso, una vez que se cuente con toda la información, para evitar confusiones.

"Hoy se informó, pero no se tienen todos los elementos y no queremos decir algo que no corresponda a la realidad. Mejor esperar, hasta por seguridad", relató el mandatario mexicano en su conferencia matutina del 15 de junio, realizada en Veracruz, en la cual también estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.