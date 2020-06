Detectan dos nuevos casos de covid-19 en un país que declaró victoria sobre la enfermedad

Nueva Zelanda, país que la semana pasada celebró la victoria en su lucha contra el nuevo coronavirus, ha detectado dos nuevos casos de contagio, han reportado los medios locales.

Se trata de dos mujeres que regresaron al país desde Reino Unido el 7 de junio. Al cruzar la frontera las dos fueron sometidas a una cuarentena obligatoria de 14 días. Sin embargo, según han comunicado las autoridades locales, durante ese período se les concedió un permiso especial para que pudieran viajar a la capital, Wellington, para asistir al entierro de un familiar.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, advirtió que en el futuro podría haber más casos de covid-19 en el país, pero se espera que todos sean traídos desde fuera. "No quiero que los neozelandeses crean que la lucha ha terminado, porque no es así", dijo Ardern este lunes. Antes la primera ministra señaló que no habría descartado la posibilidad de volver a subir el nivel de alerta.

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países del mundo en volver a la normalidad prepandémica, tras levantar la semana pasada todas las restricciones sociales y económicas, excepto los controles en las fronteras.