Rusia: "Los planes ilegítimos de EE.UU. para extender el embargo de armas de Irán no se harán efectivos"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha expresado que "estos planes no se harán realidad" debido a que son "fundamentalmente contrarios al derecho internacional".

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha declarado este martes que los intentos de EE.UU. de prolongar el embargo de armas a Irán no se llegarán a cumplir, ya que son "fundamentalmente contrarios al derecho internacional".

"Estoy convencido de que, independientemente de qué algún otro miembro del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) esté listo para poner impedimentos a los planes de Estados Unidos, estos planes no se harán realidad, porque son fundamentalmente contrarios al derecho internacional", afirmó Lavrov durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif.

"No puedo hablar por la posición de otros miembros del PAIC, sobre todo por sus miembros europeos, que están bajo una tremenda presión de EE.UU. Además, esta presión incluye el uso de métodos no del todo correctos, como las amenazas en el campo comercial y económico y en otros ámbitos de relaciones entre aliados de la Alianza del Atlántico Norte. Es obvio para todos el hecho de que quienes deseen apoyar a EE.UU. o intentar ayudarlos de forma parcial no disponen de argumentos legales", agregó el ministro.

