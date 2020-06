Migrantes venezolanos atrapados en Colombia denuncian que les impiden avanzar a Venezuela

"Si no nos mata el coronavirus, nos mata la necesidad acá", denunció uno de los afectados, que se encuentra apostado en la terminal terrestre de Ipiales.

Un grupo de cerca de 500 venezolanos se encuentran en la terminal terrestre de Ipiales, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia —frontera con Ecuador—, a la espera de poder retornar a Venezuela.

"¡Queremos irnos! ¡Queremos irnos!", han coreado estos migrantes, que denuncian que no les permiten comprar boletos para trasladarse a la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con el suroeste de Venezuela.

"Cinco ecuatorianos entraron por esa puerta. Le vendieron pasaje y salieron por aquí en su bus, rodando bien fácil para allá dentro de Colombia. Ah, ellos tienen otro beneficio. Nosotros somos los únicos, venezolanos, que no tenemos prioridad en ninguna parte del mundo", dijo uno de los denunciantes.

Señalan, además, que no les permiten refugiarse en los hoteles de la zona.

"Si no nos quieren dejar en los hoteles, si no nos quieren habilitar los buses, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? [...] ¿Dejar que toda esta cantidad de personas sigan a la intemperie? Si no nos mata el coronavirus, nos mata la necesidad acá. ¿Eso es lo que pretende el Gobierno de Colombia?", grita a la multitud Enner Rojas, otro de los migrantes.

Este grupo denunció, además, la llegada de tanquetas del Ejército colombiano, aunque desconocen su propósito.

Yoleida Sánchez, otra de las afectadas, dice que hay un beneficio para Colombia con su presencia en ese lugar, debido al aporte que dan organizaciones internacionales. "Ellos lo que quieren es que nos mantengamos aquí para que ellos puedan seguir recibiendo dinero de esas fundaciones y nosotros quedarnos apostados aquí sin ningún beneficio de nada", explicó.

En una entrevista con Vivo Play, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que han recibido ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

"En general hemos recibido un apoyo importante", dijo; sin embargo, señaló que "hay que meter más apoyo a la situación".

¿Qué pasa en las fronteras con Venezuela?

En una conferencia de prensa, Espinosa dijo que Venezuela "ha impuesto nuevas restricciones para el paso de sus connacionales por los corredores humanitarios" que ha implementado Colombia en las diferentes fronteras.

Sin embargo, el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el paso está abierto. "Los venezolanos están ingresando de acuerdo al cronograma, al plan, y todos son bienvenidos y a todos les estamos dando el tratamiento humanista de hermanos que son", enfatizó.

Según Caracas, hasta el pasado 14 de junio habían regresado al país 59.004 personas, provenientes de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil y las fronteras siguen abiertas, pese a que 66,52 % de los contagiados de coronavirus en Venezuela corresponden a casos importados.

A su llegada a Venezuela, los retornados son sometidos a pruebas rápidas de coronavirus, quienes dan positivo, van a hospitales; mientras, los negativos van a refugios temporales durante dos semanas, tras las cuales se les hace una nueva prueba, esta vez PCR, antes de ser trasladados a sus lugares de origen.