El fondo Black Lives Matter, no relacionado con el movimiento antirracista, recibe millones de dólares de donantes confundidos

La fundación Black Lives Matter, una organización sin fines de lucro que aboga por construir lazos entre los ciudadanos estadounidenses y la Policía, ha recibido donaciones por más de 4 millones de dólares en el contexto de las protestas del movimiento Black Lives Matter (BLM), que se desbordaron tras la muerte de George Floyd a manos de un policía a finales del mes pasado.

De acuerdo con BuzzFeed News, la fundación de ningún modo está afiliada al movimiento BLM y consiste en una única persona, su fundador: el productor musical, de 67 años, Robert Ray Barnes, quien la registró en mayo del 2015 en la ciudad de Santa Clarita (California, EE.UU.).

"Nunca me reuní con ellos; nunca les hablé; no los conozco; no tengo ninguna relación con ellos", afirmó Robert Ray Barnes, en una entrevista con BuzzFeed News, precisando que "todo nuestro tema es tener unidad con el Departamento de Policía".

¿De quién es la marca?

Un portavoz del movimiento Black Lives Matter confirmó a BuzzFeed News que los grupos son "dos organizaciones completamente separadas" y que la fundación de Barnes "no tiene nada que ver con nosotros". Además, acusó al grupo de Santa Clarita de usar "nuestro nombre incorrectamente". "Tenemos la intención de llamarlos y hacer un seguimiento", ha advertido.

En respuesta a ello, Barnes señaló que fue el movimiento BLM quien le robó el nombre de la marca. "Tomaron mi nombre y pusieron este 'Inc' detrás de él. Soy el dueño de ese nombre. No les he robado nada. Me han robado", aseveró.

De acuerdo con el portal, el término 'Black Lives Matter' surgió de una etiqueta en las redes sociales en el 2013, luego de la absolución de George Zimmerman, el exvigilante que asesinó al joven afroamericano Trayvon Martin, y pasó a ser el nombre del movimiento internacional contra la brutalidad policial y racismo, pero "su temprana falta de liderazgo centralizado o jerarquía formal dejó oportunidades para imitadores, como la fundación de Barnes".

Efectivamente, el nombre oficial del movimiento Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc se registró en el 2017, en el estado de Delaware, dos años después de que Barnes registrara su fondo.

¿Qué pasa con las donaciones?

Entre los partidarios de la causa del movimiento BLM, que donaron de sin querer al fondo de Barnes, se encuentran tanto ciudadanos como grandes compañías multinacionales como Microsoft, Google y Apple. Según las estimaciones de BuzzFeed News, se recaudaron al menos 4,35 millones de dólares para la fundación Black Lives Matter de Barnes en las primeras semanas de junio.

El medio indica que la mayor parte de este dinero se congeló antes de que pudiera desembolsarse y los responsables de las plataformas de recaudación prometen garantizar que el dinero vaya "a donde se supone que debe estar".