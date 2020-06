Senador demócrata: "Los Estados Unidos no heredaron la esclavitud de nadie. Nosotros la creamos"

El senador demócrata estadounidense Tim Kaine afirmó este martes durante un discurso que EE.UU. "no heredó de nadie" la esclavitud, sino que "la creó".

Las declaraciones de Kaine tuvieron lugar durante un discurso en el Senado a favor del proyecto de ley de reforma policial, presentado por él y dos de sus colegas la semana pasada, en el cual instó a la audiencia a "desmantelar las estructuras de racismo" que han prevalecido "durante siglos" en los gobiernos locales, federales y estatales del país.

De acuerdo con el representante por Virginia, los primeros esclavos afroamericanos llegaron a las colonias inglesas de Point Confort, en ese mismo estado, en 1619, cuando en ese territorio "no había leyes sobre la esclavitud". "Los Estados Unidos no heredaron la esclavitud de nadie. Nosotros la creamos. Fue creada por la Asamblea General de Virginia y las legislaturas de otros estados. Fue creada por los sistemas judiciales de la América colonial, que aplicaron las leyes de esclavos fugitivos", afirmó.

En diálogo con la revista National Review, Kaine comentó sus palabras y aclaró que, aunque para el siglo XVII ya existía la esclavitud en el mundo, en la América colonial de la época aún no había sido convertida en ley. En ese contexto, el senador cree que EE.UU. habría podido ser una nación "completamente" ajena a esa institución de no haber sido por las "legislaturas y tribunales coloniales" que la "crearon" y "mantuvieron" hasta la llegada de la 13.ª Enmienda. "Como dije, no lo heredamos. Elegimos crearla", reiteró.

La semana pasada, dos semanas después de la muerte de George Floyd mientras estaba en custodia policial, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, liderada por la mayoría demócrata, celebró su primera reunión oficial con el fin de abordar la cuestión de la brutalidad policial y la discriminación racial. Esa bancada presentó un proyecto de ley denominado 'Justicia en la Policía', que busca restringir los poderes de los agentes. Sin embargo, el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de querer destruir el sistema policial del país, en alusión a esa propuesta.

Varios estados y ciudades ya han aprobado sus propias medidas al respecto. En el estado de Nueva York destaca la prohibición de realizar llaves asfixiantes a los detenidos y la eliminación de la ley que restringía el acceso a los antecedentes de los policías. Asimismo, en el estado de Iowa también se ha vetado la técnica del estrangulamiento en las detenciones.