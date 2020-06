Desde el Ministerio de Defensa francés acusan a la Marina turca de comportamiento agresivo hacia uno de sus buques durante una misión de la OTAN

Los militares galos llaman a la OTAN a no pasar por alto esta acción de Turquía, que también es miembro de la Alianza Atlántica.

Desde el Ministerio de Defensa de Francia han acusado este miércoles a la Marina turca de comportarse de forma agresiva hacia uno de los buques de guerra franceses que estaba desarrollando una misión de la OTAN.

Los militares galos han llamado a no pasar por alto esta acción de Turquía, que también es miembro de la Alianza Atlántica.

"Ya hemos conocido pases complicados en la Alianza, hay maneras de superarlos, pero no podemos jugar la política del avestruz y no podemos pretender que no hay un problema de Turquía en este momento en la OTAN", cita Reuters a un representante del ministerio francés.

"Tenemos que verlo, decirlo y manejarlo", agregó el militar en unas declaraciones producidas en vísperas de una cumbre de ministros de Defensa de la OTAN.