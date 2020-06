El Gobierno de EE.UU. busca obtener orden de emergencia para bloquear la publicación del libro de Bolton sobre su trabajo en la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de EE.UU. buscó este miércoles una orden de restricción temporal de emergencia de un juez para bloquear la publicación del libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton sobre su trabajo en la Casa Blanca.

La medida tiene como objetivo prohibir formalmente que Bolton permita que su libro sea publicado, una estrategia legal que, según los expertos, es poco probable que tenga éxito, particularmente dado que el libro ya ha sido impreso y enviado a almacenes, mientras que varias copias ya han sido distribuidas a los medios para las reseñas, informa el periódico The Washington Post.

La búsqueda de la orden de emergencia se produce un día después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda contra Bolton, pidiendo al tribunal que ordene retrasar la salida a la luz del libro programada para el 23 de junio.

Previamente este miércoles, varios extractos del libro, titulado 'La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca', fueron publicados por los periódicos The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal. En ellos, Bolton afirma, entre otras revelaciones, que el presidente Donald Trump le pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que le ayudara a ganar las elecciones presidenciales en 2020.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el libro del exasesor de Seguridad Nacional contiene "información clasificada" y "comprometería la seguridad nacional".

Este lunes, Trump afirmó que Bolton violaría la ley y enfrentaría responsabilidades penales si se publicaran sus memorias. El mandatario indicó que Bolton sabe que su libro contiene información clasificada, y que no había completado el proceso de autorización requerido para cualquier libro escrito por exfuncionarios del Gobierno que hayan tenido acceso a datos confidenciales.

