Trump afirma que John Bolton violó la ley al escribir las memorias de su trabajo en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este miércoles a su exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que describió en un libro su experiencia en la Casa Blanca.

"Él violó la ley. [...] Es algo terrible lo que hizo. [...] Es información altamente clasificada, y él no tenía aprobación", dijo el mandatario por teléfono al presentador Sean Hannity, de Fox News.

En la misma entrevista, Trump arremetió contra Bolton personalmente, tildándolo de "un tipo acabado".

"Le di una oportunidad. No pudo obtener la confirmación del Senado, así que le di un puesto que no requiere confirmación por el Senado para que pudiera ponerlo allí y ver cómo trabajaba", afirmó.

Bolton sirvió como consejero de Seguridad Nacional entre abril de 2018 y septiembre de 2020.

El pasado sábado, la editorial Simon & Schuster informó que el exfuncionario escribió un libro en el que cuenta su experiencia trabajando en la Casa Blanca. La editorial señaló que en sus memorias Bolton "muestra a un presidente adicto al caos, que abrazó a nuestros enemigos y rechazó a nuestros amigos, y que sospechaba profundamente de su propio Gobierno".

Este martes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Bolton, afirmando que el libro contiene "información clasificada" cuya publicación "comprometería la seguridad nacional". No obstante, al día siguiente The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times publicaron extractos del texto.

Está planeado que el libro, titulado 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'), salga a la venta el próximo 23 de junio.