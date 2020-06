Trump habría preguntado si Finlandia es parte de Rusia, según el libro de John Bolton

No está claro, sin embargo, si esa pregunta del mandatario norteamericano era una broma o si realmente no sabía que Finlandia, que alguna vez fue parte del Imperio Ruso, obtuvo su independencia en el año 1917.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le preguntó en cierta ocasión al entonces jefe del Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, si Finlandia es parte de Rusia, afirma el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton en su libro 'La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca', del cual publicaron extractos este miércoles el periódico The Washington Post y otros medios estadounidenses.

Sin embargo, no está claro si esa pregunta del mandatario norteamericano era una broma o si Trump realmente no sabía que Finlandia, que alguna vez fue parte del Imperio Ruso, obtuvo su independencia en 1917. Tampoco queda claro cuándo tuvieron lugar los hechos.

De acuerdo con otro extracto del libro de Bolton, Trump no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear.

"Oh, ¿son una potencia nuclear?", preguntó Trump durante una reunión en 2018 con la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, cuando un funcionario británico se refirió a su país como tal, lo que, según Bolton, "no fue una broma" del presidente.

Está previsto que las memorias del exasesor salgan a la venta el próximo 23 de junio. Entre tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó este martes una demanda contra Bolton con el objetivo de bloquear la publicación del libro, asegurando que contiene "información clasificada" que "comprometería la seguridad nacional".

Con el mismo objetivo, el organismo procuró este miércoles una orden judicial de emergencia. La medida tiene como objetivo prohibir formalmente que Bolton permita que su libro sea publicado.

