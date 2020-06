NBC: Familiares de la princesa saudita que dice estar encarcelada temen por su vida tras no tener contacto con ella desde hace meses

"Si está viva o muerta, no tenemos idea, literalmente no tenemos una sola pista", afirmó a NBC News una fuente cercana a la familia.

Los familiares de una princesa saudí que, según afirma, está encarcelada en el reino del Golfo, están preocupados por su estado de salud tras no poder contactar con ella desde hace dos meses, reportó una fuente cercana a la familia a NBC News.

La princesa Basmah bint Saúd, de 56 años, hija del rey Saúd, que reinó en Arabia Saudita entre 1953 y 1964, desapareció en marzo de 2019. Según sus propias palabras, fue encarcelada junto con su hija, Souhoud Al-Sharif, de 28 años, en la prisión de Al Ha'ir en la capital del país, Riad.

"Si está viva o muerta, no tenemos idea, literalmente no tenemos una sola pista", dijo la fuente bajo condición de anonimato por temor a su seguridad personal. Según su testimonio, durante el año pasado, la princesa Basmah tuvo acceso a llamadas telefónicas con sus familiares de manera limitada, pero regular. No obstante, en abril ese contacto se cortó después de que la princesa solicitara públicamente su liberación.

Problemas de salud

A través de unos tuits publicados en abril en la cuenta oficial de la princesa, la hija del rey Saúd pidió a su tío, el rey Salmán bin Adbulaziz, y a su primo, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, revisar su caso y ponerla en libertad, "porque no había hecho nada mal". Ya en ese entonces, Basmah afirmaba que su estado de salud era grave y que su vida corría peligro.

La fuente señaló que en los días previos a esos tuits, la princesa Basmah no pudo hablar con sus familiares por teléfono debido a su mal estado de salud y solo pudieron comunicarse con su hija. "Estaba en muy malas condiciones, no podía levantarse de la cama", afirmó, agregando que tenía dificultad para comer. Finalmente, a mediados de abril, el contacto con la hija también fue cortado.

A pesar de que la princesa tiene varios problemas de salud, incluidos problemas cardíacos, osteoporosis y problemas gastrointestinales graves, se le negó el acceso regular a un médico, denuncia la fuente, que afirma que la princesa ya ha sido hospitalizada en varias ocasiones, por lo que la familia teme que pudiera estar gravemente enferma en la cárcel.

Precisamente los problemas de salud fueron la razón de que la princesa, de 56 años de edad, intentara viajar de Arabia Saudita a Suiza en marzo del año pasado, pero su avión no recibió permiso para despegar y desde ese momento se desconoce su paradero.

La princesa Basmah es famosa por ser partidaria de reformas en su país. En 2012, por ejemplo, pidió realizar cambios en la Constitución y en las leyes de divorcio, al tiempo que abogó por una revisión del sistema de educación y una reforma completa de los servicios sociales.