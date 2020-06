Una exmiss Colombia termina con una pierna amputada por las complicaciones de una operación

Daniella Álvarez, ganadora del certamen nacional de belleza de Colombia en el año 2011, fue sometida a una operación en la que se le amputó un pie y parte de la pierna izquierda. Esta fue la última de cinco cirugías a las que tuvo que someterse la modelo y presentadora después de que se le haya detectado una pequeña masa en el abdomen que posteriormente le obstruyó la aorta.

Álvarez fue operada el pasado sábado 13 de junio en la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá. "La cirugía fue un éxito y Daniella se encuentra en recuperación", reportó una fuente de la clínica. Por su parte, la noche anterior ella misma hizo pública la amputación que se le iba a practicar.

"Inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla. Era retirarme una masita muy pequeña, como una moneda de 200 pesos, que tenía en mi abdomen", sostuvo Álvarez al hablar sobre la intervención inicial. "Resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta se cerró y enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día".

La modelo tuvo que someterse a dos cirugías para reconstruir la aorta con un injerto (el primer injerto lo rechazó su cuerpo, por eso fue necesaria otra intervención). A raíz de estas operaciones surgió otra complicación: se le causó una isquemia que afectó a sus extremidades inferiores. Antes de la amputación, la joven pasó por 4 operaciones y según explicó, sus piernas no se vieron afectadas, a diferencia de sus pies, sobre todo el izquierdo. "Finalmente, nunca pudo llegar la sangre suficiente", comunicó Álvarez.

En el video la exmiss Colombia contó a sus seguidores que había tomado la decisión de pasar por la amputación después de que los médicos le confirmaran que su extremidad no volvería a ser funcional.



"Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional. Entonces con los médicos y mi familia lo hablamos, y yo tomé la decisión de entre tener un pie no funcional a tener la opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, bachata, nadar, correr y hacer todas las cosas que me gustan", relató la joven y concluyó que se decidió por la cirugía.