Las revelaciones sobre Trump del polémico libro de Bolton que quiere prohibir la Casa Blanca

La figura del presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha visto envuelta en un nuevo escándalo en el contexto de la pronta publicación de las memorias de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional. La salida a la venta del libro titulado 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca') está programada para el próximo 23 de junio, pero la obra ya se ha posicionado en el primer lugar del 'ranking' de los 100 mejores éxitos en ventas de Amazon, donde está disponible su preventa.

El interés por las memorias de Bolton ha aumentado en gran parte después de que los periódicos The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times publicaran este miércoles varios extractos de este libro aún inédito. Mientras tanto, la Casa Blanca está tratando activamente impedir que salga a la venta, ya que contiene "información clasificada" que "comprometería la seguridad nacional".

"¿Finlandia es parte de Rusia y el Reino Unido es una potencia nuclear?"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le preguntó en cierta ocasión al antiguo jefe del Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, si Finlandia es parte de Rusia, afirma Bolton en sus memorias. Sin embargo, no está claro si esa pregunta era una broma o si Trump realmente no sabía que Finlandia, que alguna vez fue parte del Imperio Ruso, obtuvo su independencia en 1917.

De acuerdo con otro extracto del libro de Bolton, Trump no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear.

"Oh, ¿son una potencia nuclear?", preguntó Trump durante una reunión en el 2018 a la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, cuando un funcionario británico se refirió a su país como tal, lo que, según Bolton, "no fue una broma" del presidente.

"Favores personales a los dictadores"

En el libro se describen varios episodios en los que el presidente expresó su voluntad de detener investigaciones criminales "para, de hecho, dar favores personales a los dictadores que le gustaban", y se citan casos relacionados con importantes empresas en China y Turquía.

Por ejemplo, al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump le habría prometido ayuda con la investigación del banco turco Halkbank y a su homólogo chino, Xi Jinping, aliviar la presión sobre las compañías ZTE y Huawei. "El patrón parecía una obstrucción de la justicia, que no podíamos aceptar", declaró el exasesor.

Invadir Venezuela sería "genial"

Según se desprende de otro extracto del libro, Trump habría planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y consideraba "genial" la idea de invadir el país caribeño, al que veía como "realmente una parte de EE.UU.".

Además, de acuerdo con el exasesor, Trump quiso retirarle su apoyo a Juan Guaidó 30 horas después de reconocerlo como "presidente interino" de Venezuela, ya que estaba preocupado porque el parlamentario opositor proyectara una imagen débil, de "niño", frente a un Maduro "duro". Otro extracto del libro de Bolton describe cómo el mandatario de EE.UU. fue "en gran medida persuadido" contra el derrocamiento de Maduro después de tener en mayo del 2019 una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Trump le pidió a China ayuda para su reelección"

Donald Trump respaldó la idea del presidente de China, Xi Jinping, de crear más "campos de concentración" para albergar a la etnia uigur después de pedirle que lo ayudara a ganar las elecciones del 2020, comprando soja y trigo a los agricultores estadounidenses, afirma Bolton en su libro.

"De manera sorprendente, [Trump] dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de EE.UU., aludiendo a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, y rogándole a Xi que se asegurara de que él ganara", escribió el exasesor de Seguridad Nacional. Cabe mencionar que la posición oficial de la administración Trump siempre ha sido criticar fuertemente la detención de los uigures y otros grupos musulmanes en China.

De acuerdo con el comunicado de la editorial Simon & Schuster, Bolton confiesa en su libro que le resulta difícil "identificar cualquier decisión importante" del presidente durante su mandato "que no haya sido impulsada por cálculos de reelección".

Tanto es así, que el exasesor describe a Trump como un "presidente para el que ser reelegido era lo único que importaba, incluso si eso significaba poner en peligro o debilitar a la nación".

En conclusión, la editorial define que Bolton en sus memorias "muestra a un presidente adicto al caos, que abrazó a nuestros enemigos y rechazó a nuestros amigos, y que sospechaba profundamente de su propio Gobierno".

Respuesta de Trump

El presidente de EE.UU. ha criticado duramente la intención del "loco John Bolton" de publicar su libro de memorias, "plagado de mentiras e historias falsas". "Dijo todo lo bueno de mí, en la prensa, hasta el día en que lo cesé. Es un tonto descontento y aburrido que solo quería ir a la guerra", escribió Trump este jueves en su cuenta personal de Twitter.

Un día antes, en una entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que su exconsejero de Seguridad Nacional "violó la ley". "Es algo terrible lo que hizo. [...] Es información altamente clasificada, y él no tenía aprobación", aseveró Trump, tildando a Bolton de "un tipo acabado" y en referencia al proceso de autorización requerido para cualquier libro escrito por exfuncionarios del Gobierno que hayan tenido acceso a datos confidenciales que Bolton no había completado.

"Le di una oportunidad. No pudo obtener la confirmación del Senado, así que le di un puesto que no requiere confirmación por el Senado para que pudiera ponerlo allí y ver cómo trabajaba", afirmó en referencia a Bolton, quien sirvió como consejero de Seguridad Nacional entre abril del 2018 y septiembre del 2020.

Acciones legales para prohibir la publicación del libro

El Departamento de Justicia de EE.UU. buscó este miércoles una orden de restricción temporal de emergencia de un juez para bloquear la publicación del libro de Bolton sobre su trabajo en la Casa Blanca.

La medida tiene como objetivo prohibir formalmente que Bolton permita que su libro sea publicado, una estrategia legal que, según los expertos, es poco probable que tenga éxito, particularmente dado que el libro ya ha sido impreso y enviado a almacenes, mientras que varias copias ya han sido distribuidas a los medios para las reseñas.

La búsqueda de la orden de emergencia se produce un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara una demanda contra Bolton, pidiendo al tribunal que ordene retrasar la salida a la luz del libro. De acuerdo con el organismo, el libro contiene "información clasificada" y "comprometería la seguridad nacional".

