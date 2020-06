Peruana camina más de 500 kilómetros con sus tres hijas para escapar del coronavirus

María Tambo había llegado a la ciudad de Lima junto con sus hijas para que la mayor de ellas Amelie, de 17 años de edad, pudiera ingresar a la universidad y ser el primer miembro de la familia en recibir un diploma. Sin embargo, la pandemia frustró ese sueño.

Amelie había conseguido una beca para estudiar en la prestigiosa Universidad Científica del Sur, pero cuando el coronavirus golpeó al Perú, todas tuvieron que volver a su remota aldea en la selva amazónica. Caminaron más de 550 kilómetros, cruzando casi todo el territorio del país, para regresar a su pueblo natal.

El sueño de ingresar a la universidad se vio interrumpido por la epidemia de coronavirus en Perú. Tras dos meses vividos en una Lima en cuarentena, María Tambo, de 40 años, y sus tres hijas se quedaron sin recursos. El hambre y la falta de dinero para pagar un alquiler las llevó a emprender el viaje de regreso a casa, hasta el departamento de Uvayali. A pie.

El transporte público no funcionaba a principios de mayo, a causa de la pandemia, por lo que no quedaba más opción que atravesar el país caminando: "Sé el peligro en el que estoy poniendo a mis hijas, pero no tengo otra opción. O muero tratando de salir de aquí o muero de hambre en mi habitación", dijo María en entrevista con la CNN.

Rutas, caminos de tierra, un viaje muy duro que incluyó un recorrido por la región andina. Y siempre con Melec, la más pequeña de las hijas, sobre sus espaldas.

Finalmente, después del arduo viaje, María Tambo y su familia llegaron a destino, pero entonces se enteraron de que la entrada al asentamiento indígena al que pertenecían, estaba cerrada por el covid-19. Los líderes locales cedieron y dejaron que los Tambo ingresaran con la condición de que cumplieran una cuarentena de 14 días.