EE.UU. sanciona a compañías mexicanas por su vinculación con Venezuela

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a las compañías Schlager Business Group y Libre Abordo, con sede en México, por su vinculación con Venezuela.

Según el Tesoro, estas empresas están "asociadas con una red que intenta evadir las sanciones de los EE.UU. contra el sector petrolero de Venezuela".

En la lista aparecen otras seis compañías:

Alel Technologies LLC, con sede en Bostón, EE.UU.

Cosmo Recursos PTE. LTD, ubicada en Singapur.

Delos Voyager Shipping LTD., de las Islas Marshall.

Luzy Technologies LLC, también ubicada en Boston, EE.UU.

Romina Maritime CO INC., asentada en Pireo, Grecia.

Washington Trading LTD., en Londres, Reino Unido.

Las medidas coercitivas también recaen sobre dos buques petroleros: Delos Voyager, con bandera panameña, asociado a la firma Delos Voyager Shipping LTD.; y Euroforce, con bandera de Liberia y vinculado a la compañía Romina Maritime CO INC.

Personas sancionadas

Asimismo, en las sanciones de este jueves fueron incluidos tres ciudadanos mexicanos: Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García; así como Joaquín Leal Jiménez.

Treasury targets sanctions evasion network supporting corrupt Venezuelan actors https://t.co/9vNUiY6owmpic.twitter.com/cUmJayfAia — Treasury Department (@USTreasury) June 18, 2020

Según el Departamento del Tesoro, Zepeda y Esparza son copropietarias de Libre Abordo y controlan Schlager Business Group; y, en colaboración con Leal, dirigieron varias operaciones, incluyendo la participación de estas entidades "en el levantamiento de volúmenes significativos de petróleo de PDVSA".

Leal, además, presuntamente "ha estado coordinando la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano de PDVSA, brindando conocimiento del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores", señala el boletín.

También los vincula con el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami; y Alex Naín Saab Morán, ambos sancionados por Washginton.

"EEE.UU. continuará persiguiendo implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de Venezuela para beneficio personal a expensas del pueblo venezolano", dijo el subsecretario Justin G. Muzinich, citado en la nota del Departamento del Tesoro.

Hace tres días, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que, pese a las sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela, estaría dispuesto a vender gasolina al país sudamericano por razones humanitarias, si Caracas lo solicitase.

"Si fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos. Nosotros somos libres, México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países", dijo.