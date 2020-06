López Obrador propone eliminar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como una forma de ajustar gasto

El presidente mexicano, quien admitió esta semana que no conocía al organismo, aseguró que formaba parte de instituciones creadas para esconder la corrupción.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso hoy la eliminación del Consejo Nacional para Prevenir a la Discriminación (Conapred), por considerar que forma parte de la multiplicidad de organismo creados por los pasados gobiernos neoliberales, que solo aumentan el gasto público.

"Que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. O sea, claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia", advirtió el mandatario en conferencia de prensa.

López Obrador criticó, por ejemplo, que existan institutos para adultos mayores, personas con discapacidad, de radio y la televisión, de regulación energética, y de transparencia, ya que consideró que esas funciones podrían concentrarse en otras secretarías.

De nuevo sobre el Conapred, hoy el Presidente dice que ya se enteró que fue creado durante el Gobierno de Vicente Fox e insiste en achicar o suprimir estos "aparatos" para que la Segob se haga cargo. pic.twitter.com/riIA26gbsD — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2020

El presidente insistió así con los cuestionamientos realizados en las últimas semanas a fideicomisos y organismos que consideró "excesivos" y que deben desaparecer del organigrama del gobierno, sobre todo ahora que puso en marcha un programa de austeridad que implica un fuerte recorte al gasto público.

La víspera, López Obrador fue criticado por advertir que él ni siquiera sabía lo que era el Conapred, pero este jueves aseguró que no estaba simulando.

"Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, a todos los mexicanos, ¿sabían que existía ese organismo?", dijo, y de inmediato preguntó de nuevo el nombre de la institución porque no lo podía recordar.

"Conapred, Conapred. ¿Sabían los mexicanos del Conapred?", cuestionó. "Ya me enteré, lo crearon durante el gobierno del presidente (Vicente) Fox, pero así se crearon todos esos organismos y la gente ni siquiera sabe que existe. Ah, pero todos estos organismos consumen presupuesto, todos tienen recursos. No los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos, se crearon muchos de ellos para simular que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción. Para todo, organismos", agregó.

Está bien que los gobiernos planteen cambios institucionales, se entiende que para mejorar no para desaparecer la función del Estado. Cualquier reforma a @CONAPRED tendría que partir de su conocimiento y de un diagnóstico serio. Aporto algunos datos sobre su relevancia: — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) June 18, 2020

El presidente aseguró que las dependencias oficiales "se multiplicaron, surgieron como hongos después de la lluvia, porque era la manera también de cooptar (...) de comprar conciencias, comprar voluntades".

López Obrador consideró que instituciones como el Conapred solo son distractores para la creación de un andamiaje que permitiera hablar sobre muchos temas, y esconder así el saqueo y el robo del presupuesto público.

El mandatario también insistió en sus críticas al Conapred por haber invitado a un foro a Chumel Torres, un youtuber famoso por sus posiciones discriminatorias y una violencia verbal que, en ocasiones, ha dirigido incluso al hijo menor del presidente.

¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED#ConLosNiñosNopic.twitter.com/CGAJ07bcga — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 16, 2020

Después de que se armara un revuelo por la convocatoria, en el que se discutió la persistencia del racismo en el país, el encuentro finalmente se canceló.

"Es público, notorio, el racismo en el país, las expresiones racistas. Qué bien que se generó este debate y ojalá y continúe, porque claro que hay racismo y hay clasismo y hay discriminación, pero con estos aparatos (…) Imagínense, invitar a quienes tienen expresiones discriminatorias, racistas, a foros como estos", señaló el presidente.