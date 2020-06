¿Cuarentena de clase?: Cuidadores de caballos de un hipódromo de Buenos Aires denuncian que están "presos" en el predio por el coronavirus

No pueden ver a sus familias porque, si salen, los suspenden o les descuentan el sueldo. Otros trabajadores del sector, como entrenadores y jinetes, no tienen esas restricciones.

Unos 200 trabajadores del Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, denunciaron el jueves que se encuentran "presos" en el interior del predio, debido al protocolo sanitario por el coronavirus.

Se trata de peones encargados de cuidar, asear y darles de comer a los caballos, una tarea que fue considerada esencial en Argentina, ya que los animales permanecen allí a pesar de que las carreras fueron suspendidas en marzo por la pandemia.

Según denuncian los empleados, la mayoría provenientes del interior del país, el hipódromo no les permite salir o, si lo hacen, no pueden regresar a trabajar por 15 días. Algunos tienen permitido hacer compras o trámites por la zona. Otros, no.

"Algunos chicos son de afuera y otros vivimos acá. Trabajamos de lunes a lunes y si salimos nos suspenden y nos descuentan el sueldo", explicó uno de los empleados al canal TN, detrás de una reja en el sector de la Villa Hípica, ubicada en una zona de alto nivel de ingresos del barrio de Palermo.

"Queremos visitar a nuestras familias", afirmó el hombre. Y agregó: "Queremos que nos garanticen el derecho de poder salir y al otro día ingresar a trabajar sin restricciones".

También describieron las condiciones de encierro y hacinamiento en las que viven desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena en Argentina. Aseguran que duermen "en el piso" y que los baños "están todos sucios".

¿Cuarentena de clase?

Tras la denuncia, desde la empresa HAPSA, que gestiona el Hipódromo de Palermo, explicaron al diario La Nación que, por protocolo, se estableció que los peones deberían cumplir el aislamiento en el predio.

Sin embargo, el mismo esquema sanitario permite a los entrenadores ir todos los días, los jinetes pueden utilizar los caballos los martes, y los veterinarios pueden acudir al predio en cualquier momento.

Es esa condición diferenciada del protocolo, en buena medida, lo que cuestionan los trabajadores que, según afirmaron, están cobrando sus sueldos normalmente. El domingo será el Día del Padre en Argentina. Muchos, dicen, quieren pasarlo con sus hijos.

Uno de los argumentos que esgrimió el Hipódromo ante La Nación, para justificar la diferenciación en el protocolo, es que muchos de los cuidadores viven en zonas vulnerables como la Villa 31 del barrio de Retiro, una de las más afectadas por la pandemia.

"Con ese ir y venir estarían poniendo en riesgo a los que no salen y a los que quieren quedarse allí cumpliendo el aislamiento. Entonces, todos pueden salir, pero el que se va no puede volver", dijeron las fuentes. Y reconocieron que los vecinos de Palermo realizan "quejas permanentes por el movimiento de gente".

Es precisamente en las zonas pudientes de Buenos Aires, como Palermo, Barrio Norte, Recoleta o San Isidro, donde más se hacen escuchar los 'cacerolazos' en protesta contra el aislamiento social obligatorio, decretado el 20 de marzo por el presidente Alberto Fernández, y extendido en varias oportunidades.

Los primeros casos de coronavirus registrados en Argentina, correspondieron a pacientes que habían viajado a Europa y EE.UU., donde los contagios ya eran masivos. Ahora, el país suramericano atraviesa las peores semanas. Con un alto crecimiento diario de contagios, el Gobierno de la Ciudad habilitó salidas a correr y paseos recreativos en parques.

Este jueves se registraron casi 2.000 nuevos casos, mientras la circulación del virus aumenta con fuerza en barrios humildes de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

