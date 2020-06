El canciller iraní afirma que es posible llegar a "una solución satisfactoria" con la OIEA

Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, aseguró este viernes que Teherán puede llegar a una "solución satisfactoria" con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Asimismo, criticó el borrador de resolución enviado a la organización por los miembros europeos del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).

"La Junta de Gobernadores [de la OIEA] no debe permitir que los enemigos del JCPOA pongan en peligro los intereses supremos de Irán. El E3 [ Reino Unido, Francia y Alemania] no debe ser un accesorio, después de fallar en sus propios deberes en el JCPOA. No tenemos nada que ocultar. Hubo más inspecciones en Irán durante los últimos 5 años que en toda la historia del OIEA", tuiteó Zarif.

"Es posible una solución satisfactoria, pero esa resolución la arruinará", agregó.