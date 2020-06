Publican documentos sobre el Desfile de la Victoria sobre la Alemania nazi en Moscú del 24 de junio de 1945

El Ministerio de Defensa ruso abrió este viernes en su sitio web una nueva sección titulada 'El triunfo del pueblo ganador', en la cual hizo públicos varios archivos únicos que describen en detalle la preparación y el desarrollo del Desfile de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú el 24 de junio de 1945.

La decisión de organizar un desfile la tomó el líder de la Unión Soviética, Iósif Stalin, poco después de vencer a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ordenó que en esa solemne marcha participaran representantes de todos los frentes y todas las ramas militares.

Los preparativos para el desfile

De acuerdo con los documentos, se planeó que en el desfile participaran 32.638 personas a pie y a caballo, 1.266 vehículos con 4.207 miembros tripulantes y 630 aviones.

Los candidatos para participar en el desfile fueron elegidos con especial cuidado. En primer lugar, tal oportunidad se les brindó a todos aquellos que mostraron en las batallas su coraje y heroísmo, valentía y habilidad militar. También se tuvieron en cuenta factores como la altura y la edad. Así, según uno de los documentos, los participantes no debían medir menos de 1,76 metros ni ser mayores de 30 años.

Antes del desfile se hicieron varios ensayos y se aprobó la ruta y el orden de movimiento de la artillería, tanques y caballería. Todos los participantes recibieron uniformes solemnes confeccionados especialmente para la ocasión. Además, se fabricaron diez estandartes bajo los cuales los regimientos combinados de los frentes salieron a la Plaza Roja durante el desfile.

El Desfile de la Victoria

El Desfile de la Victoria comenzó el 24 de junio a las diez de la mañana y duró exactamente dos horas y nueve minutos.

Uno de los momentos más especiales del acto fue cuando se mostraron los 200 estandartes arrebatados a las tropas nazis, que fueron arrojados a los pies del mausoleo de Lenin como símbolo de la derrota del enemigo.

El desfile fue recibido por el mariscal soviético Gueorgui Zhúkov, considerado uno de los comandantes más destacados de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su discurso Zhúkov subrayó, entre otras cosas, el papel decisivo de la Unión Soviética en la victoria sobre la Alemania nazi.

"No solo los enemigos, sino también muchos de nuestros amigos en el extranjero creían que el Ejército Rojo no resistiría el poderoso ataque de la maquinaria militar alemana. Sin embargo, nuestro pueblo y nuestro Ejército Rojo no se desanimaron [...] Ahora todos reconocen que la Unión Soviética jugó el papel principal y decisivo en la victoria histórica sobre Alemania", declaró el mariscal.

Más tarde ese día, a las once de la noche los fuegos artificiales iluminaron el cielo de la capital rusa.

El 25 de junio de 1945, el Gobierno soviético organizó una recepción en el Kremlin en honor del Desfile del Día de la Victoria en Moscú, a la que asistieron más de 2.500 personas.

Este año, el desfile militar en honor al Día de la Victoria también se celebrará el 24 de junio. El evento, que normalmente en Rusia tiene lugar el 9 de mayo, este 2020 fue suspendido debido a la pandemia de coronavirus.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!