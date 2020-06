China deja en libertad a diez soldados indios capturados durante el violento enfrentamiento en el Himalaya

China ha puesto en libertad a diez soldados indios capturados en un enfrentamiento fronterizo que tuvo lugar la noche de este lunes en el Himalaya, informa la agencia AFP citando a medios indios. La liberación se produce como resultado de unas conversaciones entre las dos partes en un intento por aliviar las actuales tensiones a lo largo de la disputada frontera entre los dos países en el cadena montañosa.

Por su parte, el Ejército indio emitió una declaración afirmando que "no hay tropas indias desaparecidas en acción", informa The Times of India.

El violento enfrentamiento entre las tropas chinas e indias fue registrado en el valle de Galwan, en la región india de Ladakh. Durante los hechos no se produjeron disparos, sino que las agresiones se perpetraron con palos y piedras.

Nueva Delhi informó este martes que perdió a 20 soldados en el enfrentamiento. Otros 18 soldados todavía están siendo tratados por heridas graves. China admitió haber sufrido bajas, pero no dio cifras precisas. Las dos partes se culpan mutuamente por lo ocurrido.

Se trata del mayor enfrentamiento en más de 50 años después de una guerra fronteriza que duró un mes en 1962. Aquel episodio, del que salió vencedor Pekín, dejó más de 10.000 muertos.

Los ejércitos indio y chino han estado enfrascados en hostilidades durante más de cinco semanas en Pangong Tso, en el valle de Galwan, Demchok y Daulat Beg Oldi, en el este de Ladakh. Para resolver la disputa, ambas partes sostuvieron una serie de conversaciones en los últimos días.