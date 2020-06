Pekín responde a las declaraciones de Trump sobre "una desconexión completa" de EE.UU. con China

El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, ha manifestado este 19 de junio que cualquier "desconexión arbitraria" de EE.UU. con China no sería realista ni sabia, informa la agencia Reuters.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que EE.UU. "mantiene la opción de política, bajo diversas condiciones", de realizar "una desconexión completa con China".

La declaración del mandatario norteamericano tiene lugar un día después de que el representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, dijera al Congreso que no veía la desconexión entre las economías de EE.UU. y China como una opción viable. "No fue culpa del embajador Lighthizer (ayer en el Comité) en el sentido de que tal vez no me expresé claramente", indicó el presidente.

Lighthizer, consultado sobre los lazos entre EE.UU. y China durante una audiencia del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes este miércoles, afirmó que el tema de la desconexión era "complicado". "¿Creo que simplemente se pueda desconectar la economía de EE.UU. de la economía china? No, creo que esa era una opción política hace años. No creo que sea una [...] opción política razonable en este momento", expresó.

El mes pasado, Trump reflejó un mayor deterioro de las relaciones entre ambos países al aseverar que no tenía interés en hablar con el presidente Xi Jinping en ese momento y sugiriendo que incluso podría cortar los lazos con la segunda mayor economía del mundo.

Este miércoles, China reaccionó con dureza a la legislación, firmada por el mandatario estadounidense, que permite sancionar a aquellos funcionarios chinos que supuestamente hayan violado los derechos de la etnia uigur, nativa de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, en el noroeste del país. Pekín llamó a Washington a "corregir inmediatamente sus errores", así como a dejar de interferir en los asuntos internos de China.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el principal diplomático de China, Yang Jiechi, sostuvieron este 16 y 17 de junio conversaciones "constructivas" en Hawái, y acordaron mantener contactos e interacción.

Además, Yang Jiechi le planteó a Pompeo durante la reunión que Washington debe respetar las posiciones de Pekín en temas clave, detener su interferencia en asuntos como Hong Kong, Taiwán y Sinkiang, y trabajar para reparar las relaciones bilaterales.