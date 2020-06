Romario cuenta quién es el mejor delantero, por qué el fútbol de hoy es "aburrido" y por qué salió del FC Barcelona

El exdelantero brasileño Romario se tomó un respiro de sus ocupaciones como senador de Río de Janeiro y dio una entrevista a Globoesporte, donde dejó algunas declaraciones sorprendentes. El 'Chapulín', uno de los goleadores más recordados por sus aventuras dentro como fuera del campo, habló de todo.

Sobre su salida del FC Barcelona, para ir a jugar al Flamengo: "No me arrepiento ni un poco, lo volvería a hacer. Estuve en Barcelona durante un año y medio, pero ya había estado en Holanda durante cinco años y medio. Siete años en total en Europa. Después de la Copa del Mundo, cuando vine a celebrar a Río, me di cuenta de que era hora de volver a jugar aquí en Brasil, también para estar cerca de mis hijos, mis padres, mis amigos y, principalmente, de la playa".

Si bien sus números en el equipo 'blaugrana' eran excelentes, con 39 goles marcados en 65 partidos y una Liga de España ganada, tras ganar el Mundial de 1994 en Estados Unidos, Romario decidió que estar bien consigo mismo era lo más importante: "Decidí simplemente que mi felicidad valía más en ese momento que el tema financiero y creo que no me equivoqué."

El mejor delantero de la historia

Inspirador de toda una generación de delanteros, afirma haber marcado más de 1.000 goles, aunque las estadísticas insistan en que no llegan a 800. De cualquier manera, es un número escalofriante y lo autoriza a dar su opinión sobre quién es el mejor '9' de la historia: "Después de Romario, Ronaldo. Seguro".

También habló de la actualidad de los goleadores, para elegir a otro brasileño, a Gabigol del Flamengo, como el mejor hoy en día, aunque reconoció que es difícil la elección. Principalmente porque según su opinión: "El fútbol se volvió realmente aburrido. Cuando los jugadores van a dar una entrevista, parecen querer decir algo, pero no termina siendo lo que realmente quieren decir", la culpa también es del ambiente que rodea a los jugadores, afirmó el exdelantero. "El fútbol es aburrido y la irreverencia queda atrás, lamentablemente".

El racismo en la FIFA

También habló sobre el racismo en el fútbol y atacó a la FIFA por no hacer lo suficiente para cambiar la situación: "Las sanciones impuestas por la FIFA en casos de racismo son muy leves, al club se le impone una multa financiera o se lo sanciona con algunos partidos a jugar sin fanáticos. De esa manera nada cambiará".

También fue preguntado por la situación generada por el asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense: "Afortunadamente nunca sufrí racismo, pero es algo que ocurre todos los días en el mundo. Esto que sucedió en los Estados Unidos es uno más de los muchos actos que ocurren, pero se acabó. La idea del mundo es que esta fue la última vez que dejamos que suceda algo semejante".