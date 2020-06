"Hell in a Cell 2": el luchador Shane McMahon "quiere revancha" y desafía a The Undertaker a un combate más en la WWE

El luchador y ejecutivo de la WWE Shane McMahon aprovechó este 14 de junio su aparición en el show 'Last Ride Post-Mortem' para lanzarle un reto a The Undertaker, uno de los más icónicos luchadores de esta empresa de la lucha libre profesional.

Tras ser preguntado por sus antiguos combates contra el Enterrador, dijo tener fuerzas para uno más. "Lo estoy desafiando. Acabo de hacerlo. Tengo una [lucha] más dentro de mí, una grande. Quiero una revancha", afirmó el hijo mayor de Vince McMahon, presidente de la WWE. "Hell in a Cell 2", agregó un sonriente McMahon, en referencia a la pelea que tuvo con el 'Hombre Muerto' dentro de la celda durante el evento WrestleMania 32 en 2016.

McMahon, de 50 años, perdió ese combate, así como también el siguiente que tuvo contra The Undertaker, cuando junto a Drew McIntyre se enfrentó a él y a Roman Reigns durante el evento Extreme Rules 2019.

Sin embargo, McMahon no precisó si se trataba de una broma o de verdad planea enfrentarse con el Enterrador. En los últimos años, el icónico luchador, de 55 años, solo participa en una o dos peleas al año debido a su edad y estado de salud. Los comentarios de McMahon se producen antes del estreno del último episodio del documental de la WWE 'The Last Ride' ('El último viaje'), que cuenta lo que Mark Calaway, el hombre detrás del personaje, piensa acerca de esta última etapa de su carrera profesional, empezando con el combate contra Roman Reigns en la edición del WrestleMania del 2017, que según se planeaba iba a ser su última pelea en la empresa.