"No basta con pedir perdón": Los países del Caribe reaccionan a las disculpas de instituciones británicas por el comercio de esclavos

El Banco de Inglaterra, la cadena de pubs Greene King y el mercado de seguros Lloyd's of London han pedido perdón por sus vínculos con el negocio de la esclavitud.

"No basta con pedir perdón", dijo Hilary Beckles, presidente de la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (CARICOM), luego que el mercado de seguros Lloyd's of London y la cadena de pubs Greene King pidieran disculpas por su vínculo con el comercio de la esclavitud.

Las disculpas llegaron luego que una investigación de la University College London (UCL) revelara una base de datos de compañías británicas que se beneficiaron con este negocio de esclavos. Entre los siglos XV y XIX, más de 10 millones de africanos —según estimaciones de la CARICOM— habrían sido esclavizados por naciones europeas, como parte de la trata de personas en el Atlántico; fueron sacados de África y llevados a la fuerza al Caribe.

"Lamentamos el papel desempeñado por el mercado de Lloyd’s en la trata de esclavos de los siglos XVIII y XIX, un período vergonzoso y vergonzoso de la historia de Inglaterra, así como el nuestro", dijo Lloyd's of London, a través de un comunicado, este jueves.

Por su parte, Nick Mackenzie, director general de Greene King, en entrevista con el diario británico Daily Telegraph, señaló: "Es inexcusable que uno de nuestros fundadores se haya beneficiado de la esclavitud y haya hecho campaña contra su abolición en el siglo XIX".

Desde el Banco de Inglaterra también hubo un pronunciamiento, concretamente por las "conexiones inexcusables" de algunos antiguos gobernadores y directores con la esclavitud.

"El banco ha comenzado una exhaustiva revisión de su colección de imágenes de exgobernadores y directores, para asegurarse de que ninguno de los involucrados en el comercio de esclavos sigue expuesto en ninguna parte del banco", dijo la entidad.

Devolver parte de la riqueza

En entrevista con Reuters, Beckles señaló que, "desafortunadamente, no se puede volver atrás y rehacer la historia, pero se puede realizar una expiación: no basta con presentar su disculpa como espectáculo público, no basta con presentarla como un ejercicio de relaciones públicas".

"Pedir perdón y emitir un comunicado de prensa es una falta de respeto. Con eso no basta para la gente que fue víctima", añadió.

Beckles, un historiador de Barbados, propone una "solución negociada", en la que "todos encuentren una solución dentro de un marco moral".

Plantea que las instituciones británicas, que se beneficiaron de este negocio de la esclavitud, financien proyectos de desarrollo en las naciones caribeñas o consideren la devolución de parte de la riqueza saqueada mediante algo parecido al 'Plan Marshall', a través del cual EE.UU. dio ayuda económica a países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial.

Al momento, Greene King ha señalado que hará "una gran inversión en las comunidades negras y de minorías étnicas". También, prevé intensificar su labor en pro de la "diversidad racial en la empresa".

Lloyd's of London también se comprometió a hacer donaciones a organizaciones que apoyen a las minorías étnicas, pero no brindó mayores detalles al respecto.

Varios años de petición

La postura de la CARICOM no es nueva. En 2013, este organismo creó la Comisión de Reparaciones para pedir desagravio a las antiguas potencias coloniales como Reino Unido, Francia, Portugal, España, Dinamarca, entre otras, por el genocidio, esclavitud, comercio de esclavos y apartheid racial cometidos contra comunidades indígenas y afrodescendientes en el Caribe.

Entre otras cosas, desde esta Comisión, señalan a los gobiernos europeos de lo siguiente: