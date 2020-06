Imágenes satelitales muestran el 'antes' y 'después' en la zona del enfrentamiento entre militares chinos e indios en el Himalaya

Las imágenes satelitales de la disputada zona en el valle de Galwan, en el Himalaya, muestran una actividad creciente en la parte china un día después de su violento enfrentamiento con tropas indias.

En la foto, captada el 16 de junio por el operador privado de satélites Planet Labs y obtenidas por Reuters, se puede observar que China llevó al valle varias piezas de maquinaria, desbloqueó un camino en la ladera de una montaña e incluso aparentemente habría represado un río.

Además, en la zona parece haber escombros de las estructuras supuestamente erigidas por China y luego destruidas por los militares indios, algo que habría provocado el altercado más feroz en la zona en más de 50 años.

En otra imagen satelital, captada el 9 de junio, seis días antes del incidente, no se muestra el lado indio, pero en la parte china no se observa casi ninguna actividad. No está claro si todo lo hecho por los militares chinos en la zona fotografiada el 16 de junio fue efectuado en un día, como respuesta al enfrentamiento, o durante todo el plazo desde el 9 de junio o algún día posterior a esta fecha.

Cabe mencionar que en las imágenes se ven también los equipos e instalaciones de los militares indios, que están situados más cerca del lugar del enfrentamiento que la presencia china en la zona.

Una tercera imagen muestra cómo cambió el estado del campamento chino entre el día 9 y el 16 de junio.

En la foto, captada un día después del enfrentamiento, se puede observar un aumento significativo de los camiones a lo largo de la orilla del río, aunque parece que algunas de las estructuras que se ven en la foto de la fecha anterior han desaparecido.