Tres funcionarias del Gobierno mexicano presentan renuncias simultáneas y López Obrador justifica sus salidas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó las renuncias que presentaron el mismo día tres funcionarias que se alejaron del gabinete con críticas al gobierno, y en medio de polémicas que alteraron la agenda política del país.

En las últimas 24 horas renunciaron a sus cargos Mónica Maccise, titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Mara Gómez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

"Cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto", advirtió López Obrador en conferencia de prensa.

El caso más resonante fue el de Conapred, organismo que desató un debate al convocar a un foro sobre racismo y clasismo a Chumel Torres, un youtuber famoso por su violencia verbal y agresiones discriminatorias, que ha atacado incluso al hijo menor del presidente.

Hoy hay tres renuncias:- Mónica Maccise de CONAPRED- Mara Gómez de CEAV- Asa Cristina Laurell de SSA Asi o más claro lo qué pasa en un gobierno del Presidente que se dice feminista con una esposa que se dice alejada de la política — Rossana Fuentes (@RossanaFB) June 19, 2020

La escritora y esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Muller, criticó la invitación a Torres, al mismo tiempo que se multiplicaban el rechazo de diversos sectores ciudadanos, por lo que el foro fue finalmente cancelado.

Sin embargo, el conflicto escaló y la víspera el presidente incluso propuso desaparecer al Conapred al considerar que es uno de los tantos organismos creados bajo gobiernos neoliberales, con el único fin de emplear a amigos y esconder la corrupción.

"Quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno", dijo el presidente al confirmar la salida de la funcionaria.

De nuevo sobre el Conapred, hoy el Presidente dice que ya se enteró que fue creado durante el Gobierno de Vicente Fox e insiste en achicar o suprimir estos "aparatos" para que la Segob se haga cargo. pic.twitter.com/riIA26gbsD — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2020

Con respecto al futuro del Conapred, reiteró que debería ser absorbido por la Secretaría de Gobernación para que forme parte de la oficina de defensa de derechos humanos.

Mientras ello ocurre, dijo, el mandatario propondrá que el cargo que desempeñaba Maccise sea ocupado por una mujer representante de los pueblos indígenas, porque son "los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo".

Atención a Víctimas y Salud

Con respecto a la renuncia de Mara Gómez, titular de la CEAV, López Obrador explicó que varias organizaciones de familiares de víctimas ya habían denunciado su mal desempeño.

También desmintió los recortes presupuestales que la funcionaria reveló y en los que supuestamente basó su abandono del cargo.

El pasado 2 de junio, la CEAV, un organismo que fue creado en 2014 para apoyar a las víctimas de violencia en México, anunció en un comunicado que el programa de austeridad del presidente implicaba un recorte del 75 % al presupuesto que tenía asignado y que alcanzaba los 139,4 millones de pesos (alrededor de 6,3 millones de dólares), lo que paralizaría por completo sus operaciones.

📄Reporte CEAV La @CEAVmex considera que el recorte del 75% del gasto operativo, frenará sus actividades esenciales y paralizará el funcionamiento de la institución🔗https://t.co/0LdsegTuLIpic.twitter.com/jCuvpmGqHf — CEAV (@CEAVmex) June 2, 2020

Cuando fue cuestionado por este anuncio, el presidente López Obrador aseguró que ninguna víctima se quedaría sin atención. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, por su parte, garantizó que los recursos financieros para las instituciones vinculadas con los derechos humanos no serían afectados.

En medio de la contradicción de lo que había denunciado Gómez Pérez y las respuestas que daban el presidente y el secretario, 61 colectivos de familiares y derechos humanos y 700 víctimas publicaron una carta abierta dirigida a López Obrador para exigirle la renuncia de la titular de la CEAV, a la que acusaron de malos tratos.

También le pidieron al presidente que transparentara los fondos de la CEAV y que garantizara su funcionamiento.

Durante la conferencia de este viernes, López Obrador fue cuestionado por la salida de Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien renunció después de publicar un artículo en el diario La Jornada en el que criticó la estrategia oficial seguida durante la pandemia.

"Renunció porque tenía diferencias, y a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza o le di mayor confianza al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una gente íntegra, a él y al subsecretario Hugo López-Gatell", dijo el mandatario, quien además advirtió que seguramente habrá otros cambios de funcionarios.