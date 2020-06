Un gigante farmacéutico finaliza sus pruebas clínicas de hidroxicloroquina contra el covid-19 por falta de voluntarios

"No se reportaron problemas de seguridad, pero no hay conclusiones sobre la eficacia del estudio", comunicó la empresa farmacéutica.

La farmacéutica suiza Novartis decidió poner fin al financiamiento de sus pruebas clínicas del fármaco antimalaria hidroxicloroquina para tratar el coronavirus.

Según un comunicado de la empresa, publicado este viernes, la decisión se debe a "graves desafíos" en la búsqueda de voluntarios.

"El desafío de reclutamiento que enfrenta nuestro ensayo con hidroxicloroquina ha hecho que sea poco probable que el equipo clínico pueda recopilar datos significativos en un plazo razonable, con vistas a determinar su efectividad en el tratamiento de pacientes con el covid-19", reza la declaración.

Al mismo tiempo, la compañía asevera que durante las pruebas "no se reportaron problemas de seguridad, pero no hay conclusiones sobre la eficacia del estudio". No obstante, asegura que proporcionará el medicamento para las pruebas en curso y a petición de los gobiernos.

"Los investigadores de Novartis continúan monitoreando constantemente la orientación de las autoridades sanitarias sobre el estudio adicional de la hidroxicloroquina para [tratar] el covid-19, así como la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. de suspender la autorización de uso de emergencia de la hidroxicloroquina para el tratamiento del covid-19", señaló la empresa, en referencia a la decisión que la reguladora estadounidense tomó este lunes.

El pasado 25 de mayo, la OMS anunció la suspensión temporal de sus ensayos clínicos con hidroxicloroquina. No obstante, a principios de junio su director, Tedros Adhanom Ghebreyes, afirmó que la organización está dispuesta a reanudar las pruebas.

Entre tanto, dirigentes políticos de varios países, como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Nayib Bukele, defendieron personalmente el uso terapéutico del medicamento contra el coronavirus.