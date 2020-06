Reportan que la India trasladó helicópteros y cazas al área del Himalaya donde se produjo el enfrentamiento con tropas chinas

El Ejército de la India ha trasladado varios helicópteros Apache con misiles tierra-aire Hellfire, así como helicópteros Chinook al este de Ladakh, una zona en disputa con China en el Himalaya, donde el 15 de junio se vivió un violento enfrentamiento sin disparos con las tropas chinas, informa The Times of India, al referirse a un alto cargo militar no identificado.

El rotativo también indica que a lo largo de la semana a la zona han sido enviados cazas Su-30 MKI, MiG-29 y Jaguar.

"China ha cruzado nuestras líneas rojas al matar brutalmente a 20 de nuestros soldados en un ataque premeditado", cita el periódico a su fuente militar, que asegura que las tropas indias están "completamente preparadas para cualquier escalada". "Se han tomado todas las medidas necesarias", asegura.

La India y China se culpan mutuamente de provocar el enfrentamiento del 15 de junio, no obstante, ambas partes oficialmente han declarado que el conflicto va a resolverse de forma pacífica mediante los canales diplomáticos. Por otra parte, el primer ministro de la India, Narenda Modi, ha anunciado este sábado que dio al Ejército "toda la libertad para tomar medidas correctivas" en la zona fronteriza para que "nadie pueda ver ni una pulgada de nuestra tierra".