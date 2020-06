Trump: "A Bolton le gusta lanzar bombas contra personas y matarlas, pero ¡ahora habrá bombas lanzadas contra él!"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado este 20 de junio en una serie de tuits la decisión de un juez federal de permitir al exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, publicar el libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'), cuya salida a la venta está programada para el próximo 23 de junio.

"Obviamente, con el libro ya entregado y filtrado a muchas personas y a los medios de comunicación, este juez altamente respetado nada podría haber hecho para detenerlo", ha comentado Trump.

"No obstante, se hicieron fuertes declaraciones y poderosas resoluciones con respecto al dinero y sobre haber violado la confidencialidad", ha observado, al reiterar que "Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar".

"Le gusta lanzar bombas sobre las personas y matarlas. ¡Ahora las bombas caerán sobre él!", ha adelantado el presidente en referencia a su exasesor de Seguridad Nacional.

En otro tuit, Trump ha señalado que está de acuerdo con la definición de John Bolton como "un hombre despreciable que falló en su deber de proteger a Estados Unidos", a quién jamás deberían haber permitido servir en el Gobierno. "Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él. ¡Esto nunca debería volver a suceder!", ha concluido el mandatario.