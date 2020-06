El hijo de Muhammad Ali tacha a los manifestantes en EE.UU. de racistas y afirma que su padre los llamaría "diablos"

Muhammad Ali Jr., el único hijo del legendario boxeador estadounidense Muhammad Ali, criticó a los participantes de las protestas contra el racismo y brutalidad policial, afirmando que los racistas son ellos.

"Mi padre diría: 'No son más que demonios'. Mi padre decía: 'todas las vidas importan'. No creo que estuviera de acuerdo", dijo en una entrevista a New York Post publicada este sábado.

"Creo que es racista", comentó respecto al movimiento Black Lives Matter, y reiteró: "No solo las vidas negras importan, las vidas blancas importan, las vidas chinas importan, todas las vidas importan".

Asimismo, defendió a la Policía y aseveró que los agentes "solo tratan de regresar a casa con su familia en una sola pieza". Incluso afirmó que, a pesar de que Derek Chauvin, el agente que mató a George Floyd en Mineápolis y provocó la actual ola de protestas, "se equivocó", su detención fue justificada.

"La gente no se da cuenta de que había más imágenes de las que mostraron. El tipo [George Floyd] se resistió al arresto, el oficial estaba haciendo su trabajo, pero utilizó la táctica incorrecta", considera Muhammad Ali Jr.

De igual forma, el hijo del famoso púgil, fallecido en 2016, coincidió con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en calificar al movimiento Antifa de terrorista.

"No son diferentes de los terroristas musulmanes. Todos deberían recibir lo que se merecen. [...] Son terroristas, están aterrorizando a la comunidad. Estoy de acuerdo con las protestas pacíficas, pero los Antifa necesitan matar a todo el mundo", dijo.