VIDEO: El actor y comediante DL Hughley se desmaya en plena actuación y revela que da positivo por coronavirus

El actor y comediante DL Hughley reveló este sábado que dio positivo por coronavirus tras sufrir un desmayo durante su actuación en la ciudad de Nashville.

DL Hugley, de 57 años, daba un espectáculo la noche de este viernes cuando de repente tuvo dificultades para hablar y empezó a quedarse sin fuerzas. El hombre necesitó ayuda para abandonar el escenario y fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una serie de pruebas. Según su representante, "sufría de agotamiento después de todo el trabajo y los viajes de la semana".

"También obtuve un resultado positivo para covid-19, que me dejó alucinado", reveló el propio actor en un video publicado en Twitter. "No tuve ningún síntoma". No está claro si el desmayo del actor está relacionado con el virus. Mientras tanto, fue dado de alta este sábado y tendrá que someterse a 14 días de cuarentena en su domicilio.