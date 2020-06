Blaydes derrota a Vólkov y marca un récord, pero el jefe de la UFC afirma que se vio "estúpido"

Curtis Blaydes vs. Alexander Vólkov fue la pelea principal del evento UFC Las Vegas 3, celebrado este sábado: dos luchadores que están en el 'Top 10' de los pesos pesados. Dos pegadores. Un duelo que pintaba explosivo, pero no lo fue.

Tras 5 rondas y 25 minutos de pelea, Blaydes terminó casi sin resto para respirar. En lugar de la dinamita de sus golpes, prefirió trazar un plan de lucha frío, calculado, basado en las técnicas del wrestling. En total, el norteamericano realizó 14 derribos, récord para un peleador de la UFC en esta categoría. La pelea por momentos fue un monólogo de Blaydes. Vólkov apenas tuvo alguna oportunidad en el cuarto asalto, pero Blaydes volvió a dominar en el último.

Tras los 5 asaltos pactados, fueron en las tarjetas donde los jueces vieron a Blaydes ganador por decisión unánime (49-46, 48-47, 48-46). Finalizado el combate, un Curtis agotado afirmó que ahora quiere ir por el cinturón: "Mi próxima pelea será por el título. Espero tenerla".

El que no se mostró muy contento fue Dana White. El presidente de la UFC, en la rueda de prensa posterior, le apuntó con munición gruesa al ganador: "Me gusta Curtis Blaydes, pero para mí tiene una actitud equivocada", dijo White. "No tengo nada en contra suya en absoluto, pero cuando hablas tanto como él habló en la previa, es mejor que subas al ring y le patees el trasero a alguien", pero "cuando hablas tanto y después actúas como lo hizo esta noche, te ves estúpido", sentenció.

Por su parte Alexander Vólkov utilizó su cuenta en Instagram para dirigirse a sus seguidores, luego de la derrota. El ruso lamentó no haber ganado, se mostró conforme con la preparación y agradeció el apoyo de la gente: "Estaré listo para volver a entrenar apenas llegue a Moscú".