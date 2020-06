El mítico luchador The Undertaker anuncia que "no quiere volver al ring" y está listo para poner fin a más de 30 años de carrera

El legendario luchador de la WWE, Mark Calaway, más conocido como 'The Undertaker', ha anunciado que "en esta etapa de su carrera no quiere volver al ring" y que le parece que es "el tiempo correcto" para poner fin a una carrera que duró más de 30 años. El anuncio fue hecho este domingo en el último episodio del documental de la WWE 'The Last Ride' ('El último viaje'), que ha contado los sucesos en la vida del Enterrador en el ring y fuera de él durante la última etapa de su carrera, comenzando la historia en el 2017.

"Si en algún momento hubo un final perfecto para una carrera, este lo fue", ha asegurado Calaway en referencia a su combate contra AJ Styles durante el WrestleMania 36, estrenado el pasado 4 de abril. Esa pelea, de la que salió ganador, le parece "un momento poderoso", y "uno no consigue siempre" tales momentos, dijo.

El deportista cree que "no le queda nada para conquistar o conseguir" en la industria y que "finalmente está en un lugar donde puede aceptar" que "puede hacer más bien fuera del ring" que dentro del mismo.

Sin embargo, no descarta un eventual retorno al cuadrilátero. "Lo consideraría", ha asegurado el luchador, pero destacó que "solo el tiempo lo diría". "En caso de emergencia rompe el vidrio y saca a The Undertaker", dijo.

Una carrera histórica

Calaway comenzó su carrera profesional en 1987, cuando se unió a la World Class Championship Wrestling (WCCW), pero en 1989 se pasó a la World Championship Wrestling (WCW), donde actuó bajo el nombre de 'Mean' Mark Callous. Estuvo solo un año en esa empresa antes de salir, si bien resultó tener un gran impacto en su carrera posterior, dado que su marcha se produjo luego de que los ejecutivos le dijeran que "nadie iba a pagar por verlo luchar". Tras abandonar la WCW desesperado, Calaway se unió a la WWE (llamada WWF en aquel entonces), donde Vince McMahon, jefe de esa empresa, le propuso encarnar al personaje 'El Enterrador', siendo el inicio de una de las más destacadas carreras en la historia de la lucha libre.

Tras su debut como The Undertaker en 1990, Calaway logró estar siempre a los niveles de la élite de la lucha libre, ganando una variedad de títulos en la empresa, y manteniendo a su personaje relevante e interesante para el público a lo largo de tres décadas. Además, todos los colegas destacan su lealtad a la WWE y personalmente a Vince McMahon, que fue de especial importancia en la segunda mitad de la década de 1990, cuando la empresa rival WCW –la misma que dijo que "nadie iba a pagar" por las actuaciones de Calaway– declaró una 'guerra' de los 'ratings' a la WWF y logró 'robarle' varios luchadores a McMahon, ofreciéndoles pagos mucho más altos.

Al apostar por luchadores como The Undertaker, Kane, 'Stone Cold' Steve Austin, Triple H o Shawn Michaels y al desarrollar a su propio personaje villano de 'Mr McMahon', y debido al caos interno en la empresa rival, el jefe de la WWF acabó ganando esa lucha entre las dos empresas y comprando la WCW. Resultado que habría sido imposible sin el 'Hombre Muerto' y las historias místicas e inusuales peleas protagonizadas por él en esa época, cimentando su legado en la empresa.

El principio del fin

Tras llevar más de dos décadas en la WWE y –entre otros logros– conseguir una racha de 21 victorias consecutivas en el WrestleMania, el evento anual más grande de la empresa, la derrota ante Brock Lesnar en el WrestleMania XXX en el 2014 le costó ese récord, y marcó simbólicamente el principio de la última etapa de su carrera. La grave contusión cerebral que The Undertaker sufrió en ese combate –y por la que durante varias horas no podía recordar mucho de lo que sucedió esa noche en el cuadrilátero, ni siquiera su nombre– le sirvió de aviso de que su organismo ya no podía con todas las lesiones y el impacto de tantos años en el cuadrilátero. Luego de que el número de sus combates al año fuera disminuyendo gradualmente a partir de ese momento, se planeaba que la pelea contra Roman Reigns en la edición de WrestleMania del 2017 sería su última actuación en la WWE. Acabó derrotado y dejó su equipamiento en el cuadrilátero como acto simbólico.

Pese a ello volvió a aparecer en varios eventos de la empresa y participó en un par de combates cada año a partir del 2018. En el nuevo documental 'El último viaje', homónimo con uno de sus característicos movimientos, Calaway por primera vez explicó las razones de su retorno al ring que, según él, se debió a su total decepción con su actuación en el combate contra Reigns, producto de sus problemas de salud. "Estaba tan disgustado que no quería volver a verla [la pelea]", admitió. "A medida que envejezco [...] sé cuándo el hecho de que cojeo se nota más de lo que habría podido. O cuando me estoy quedando atrás", dijo.

Tras llevar tantos años en la empresa número uno de la lucha libre, Calaway, que siempre protegía la atmósfera mística que rodeaba a su personaje, concedió su primera larga entrevista a la WWE fuera del personaje en noviembre del 2019, cuando apareció en el show de Steve Austin 'The Broken Skull Sessions', y reveló algunas de las razones detrás de su regreso al ring. A partir de ese momento todo apuntaba a que pronto iba a anunciar el final de su carrera. Por primera vez empezó a dar entrevistas a varios medios deportivos y participar en varios 'podcast' de la WWE, contando anécdotas de las décadas que pasó como luchador, mientras que hasta su última rivalidad en el ring –contra AJ Styles– se desarrolló de tal manera que poco a poco abandonaba el misticismo del héroe del 'Hombre Muerto', regresando al 'American Badass', personaje motociclista estrenado en el 2000, que marcó una drástica transformación de la imagen de Calaway y le dio una 'segunda vida' en el ring.

