El mitin de Trump en Oklahoma se celebra con pocos asistentes y usuarios de TikTok explican por qué

Un mitin de campaña del presidente Donald Trump celebrado este 20 de junio en Tulsa, estado de Oklahoma, tuvo una asistencia mucho menor de la esperada, ya que en las tribunas del estadio Bank of Oklahoma Center, con capacidad para 19.000 personas, solo 6.000 asientos estaban ocupados.

Brad Parscale, presidente de la campaña de reelección de Trump, dijo que habían recibido más de un millón de solicitudes de entradas para el evento y atribuyó las bajas cifras de asistencia a los activistas de Black Lives Matters, a los que tildó de "manifestantes radicales" y acusó de haber impedido que los partidarios del presidente accedieran al estadio.

Por su parte, en Twitter varios usuarios de la plataforma TikTok y fanes del K-pop, la música pop coreana, se están atribuyendo en parte la responsabilidad por la baja participación y de haber inflado las expectativas de asistencia. De hecho, antes del inicio del mitin publicaron videos de ellos mismos solicitando entradas gratuitas para el evento, sin intención de ir.

"La mayoría de las personas que hicieron [los videos] los borraron al día siguiente porque no queríamos que la campaña de Trump oyera el rumor", dijo a The New York Times el 'youtuber' Elijah Daniel, quien participó en la 'broma'.

Al mismo tiempo, sin embargo, los organizadores de la campaña de Trump dijeron que la entrada al estadio se realizó por orden de llegada, y que nadie recibió billetes de entrada reales. Parscale informó en un comunicado que la campaña elimina números de teléfono falsos usados para registrarse al evento, y que eso fue lo que hizo con "decenas de miles" de números para calcular la posible asistencia al evento de Tulsa.