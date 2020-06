John Bolton: "Trump no tenía la competencia necesaria para ser presidente, y el pueblo estadounidense debe saberlo"

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump y autor del polémico libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'), confesó en una entrevista exclusiva a The Telegraph que se sintió obligado a escribir su libro, que debe salir a la venta el 23 de junio, para que el pueblo estadounidense sepa cómo maneja el país el actual presidente.

"Cuando estás en una posición superior tienes la obligación de decir la verdad. Me preocupaba tras 17 meses en la Administración que [Trump] no tenía la competencia necesaria para ser presidente, y el pueblo estadounidense necesita saberlo", explicó. Según Bolton, Trump "entró con muy poco conocimiento personal de cómo funcionaba el Gobierno, y no tenía interés en aprender".

Además, el político republicano dijo que no planea volver a votar por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, como lo hizo en 2016. "Ahora, habiendo visto a este presidente de cerca, no puedo volver a hacerlo. A mí me preocupa el país, y él no representa la causa republicana que quiero respaldar", dijo el exasesor, que confesó que apoyará al candidato demócrata, Joe Biden.

Bolton también criticó al mandatario por no tener "una base filosófica o una estrategia". "No conoce la diferencia entre el interés nacional de EE.UU. y los intereses de Donald Trump. Se confunde el interés nacional y su interés personal, lo cual es muy peligroso para el país", agregó.