Bolton señala que Trump no tiene una "estrategia a largo plazo" para las relaciones con Rusia y China

El exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton señaló este domingo durante una entrevista con el periódico The Telegraph que el presidente Donald Trump "no tiene una estrategia a largo plazo para Rusia y China".

El exasesor asimismo mencionó la nueva escalada de tensiones en la península de Corea, que llevó a la destrucción por Pionyang de la oficina de enlace intercoreana. Según el exfuncionario, "en tales asuntos, la falta de competencia de Trump se hace más evidente".

Además, el republicano Bolton reveló que votará por el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

"En 2016 voté por Trump y no a Hillary Clinton. Ahora, habiendo visto a este presidente de cerca, no puedo volver a hacerlo. Mi preocupación es por el país, y él no representa la causa republicana que quiero respaldar", declaró el exasesor.

El próximo martes debe salir a la venta el libro de John Bolton titulado 'La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'. En los últimos días han sido publicados varios extractos de estas memorias, que ofrecen revelaciones inesperadas sobre los más diversos asuntos.

