Bolton explica por qué le "preocupaba" dejar a Trump a solas con Putin durante la cumbre de Helsinki en 2018

Previamente, el exasesor de Seguridad Nacional afirmó que el mandatario norteamericano "no tiene una estrategia a largo plazo para Rusia y China".

El exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton señaló este domingo durante una entrevista con el canal ABC News que ni él ni otros asesores de Donald Trump conocían los temas que el inquilino de la Casa Blanca planeaba discutir con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre que ambos mandatarios mantuvieron en Helsinki en julio de 2018.

De acuerdo con el medio, en su libro aún inédito, titulado 'La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca', Bolton escribe que le "preocupaba" dejar a Trump a solas con Putin en una habitación.

"No sabía qué iba a decir. En ningún momento sabíamos qué iba a decir. [...] En el libro cuento que me siento muy seguro de que no sucedió nada inapropiado durante la reunión cara a cara. Pero eso [solo] significa que escapamos de la reunión sin sufrir ninguna herida", declaró Bolton.

"Eso no promueve los intereses estadounidenses. Es decir, es mejor que sufrir heridas. Pero ciertamente no promueve los intereses", continua el exasesor.

Previamente, Bolton afirmó durante una entrevista con el periódico The Telegraph que Trump "no tiene una estrategia a largo plazo para Rusia y China".

Las memorias de Bolton deben salir a la venta este martes 23 de junio. En los últimos días se han ido publicando varios extractos del libro, que ofrecen revelaciones inesperadas sobre los más diversos asuntos.

