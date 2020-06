Trump no descarta una reunión con Maduro mientras quita importancia al reconocimiento de Guaidó

El presidente estadounidense aseguró que el diputado opositor, que se autoproclamó presidente y fue respaldado por Washington, fue "el elegido", pero que él no estaba "necesariamente a favor".

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó en una entrevista que estaría dispuesto a reunirse con su par venezolano, Nicolás Maduro, mientras restó importancia al reconocimiento del diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente hace más un año y recibió el apoyo de EE.UU.

Al ser cuestionado por Axios sobre si estaría dispuesto a tener un encuentro con su homólogo suramericano, que ha señalado anteriormente su disposición a reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, dijo: "Tal vez lo pensaría. A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones".

Trump, al preguntarle si lamentaba su decisión de seguir los consejos de su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, con respecto al reconocimiento de Guaidó por su Gobierno, inicialmente dijo que "no particularmente", pero después agregó: "Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firme contra lo que está pasando en Venezuela".

Giro inesperado en la política de Washington

"Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: 'A algunas personas les gustó, a otras no'. Estuve de acuerdo. No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra", aseveró el mandatario estadounidense.

Estas declaraciones dan un giro inesperado a la política de Washington con respecto al Gobierno de Maduro. Trump y sus altos funcionarios no reconocen la legitimidad del mandatario venezolano, a quien consideran un "dictador" y han dado apoyo público al autoproclamado presidente. Sin embargo, en su polémico libro 'La Habitación donde sucedió', Bolton ya había adelantado que Trump percibía al diputado opositor como un "hombre débil", a diferencia de Maduro, al que consideraba un "duro".