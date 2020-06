El boxeo, un deporte que reúne a unionistas y nacionalistas en el corazón de Irlanda del Norte

Aunque ya han pasado más de dos décadas del final del conflicto en Irlanda del Norte con el histórico acuerdo de 1998, aún perduran muros en buena parte de la capital, Belfast, y la sociedad sigue dividida; segregada por religiones, protestantes y católicos; y por identidades, británicos e irlandeses.

A pesar de esa división social y de que la violencia no ha desaparecido del todo y sigue presente de manera esporádica, hay lugares en los que nacionalistas y unionistas dejan de lado cualquier discrepancia, como este club de boxeo.

Se trata de un reducto en el que se reúnen los jóvenes norirlandeses para compartir una afición sin que medien estigmas ni prejuicios. Se encuentra en territorio de afinidad irlandesa, sin embargo, personas como Jonny Bittles, de identidad británica, acuden desde hace años y se sienten como en casa: "La religión se queda fuera de la puerta, es un lugar a donde puede venir cualquiera, sea católico o protestante. Estamos todos juntos, entrenamos juntos bajo el mismo techo", cuenta Bittles.

Así lo corrobora Lorcan Hughes, un joven boxeador aficionado, que entrena desde los siete años en este club y que disfruta del ambiente que se respira en el local: "Todos son tratados exactamente igual, no hay segregación, no hay separación". Por ello, en estas instalaciones deportivas no hay lugar para los símbolos que excluyen, ni para los iconos políticos.

Pero el papel de este club no es nuevo, sino que también durante la época más dura del conflicto armado actuó como refugio. "El gimnasio siempre fue un lugar seguro, al crecer siempre había gente asesinada, bombas explotando. El club de boxeo siempre fue donde te sientes protegido, tienes un objetivo", explica Michael McAllister, exboxeador profesional y entrenador, que recuerda muy bien cómo eran las cosas hace más de veinte años.